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Киев не отмечает зоны применения кассетных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
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15:37 21.08.2023 (обновлено: 17:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891315302.html
Киев не отмечает зоны применения кассетных боеприпасов, пишут СМИ
Киев не отмечает зоны применения кассетных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
Киев не отмечает зоны применения кассетных боеприпасов, пишут СМИ
Украинский военный чиновник дал понять, что Киев не отмечает зоны, где применяются кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:37
2023-08-21T17:28
в мире
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский военный чиновник дал понять, что Киев не отмечает зоны, где применяются кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post. "Когда его спросили о процессе документирования (использования кассетных боеприпасов. — Прим. ред.), Станислав дал понять, что его нет", — написало издание о разговоре с членом механизированной бригады ВСУ, команда которого стреляет кассетными боеприпасами из САУ M109 Paladin. Но газета затем ссылается на украинского сотрудника по связям с общественностью, по данным которого военные ВСУ записывают, какими снарядами они стреляют и в каком направлении. Высокопоставленный американский чиновник также отметил, что Вашингтон доволен "регулярными" данными из Киева об использовании снарядов типа DPICM (кассетных боеприпасов). В середине июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США помогут Украине разминировать районы, в которых она собирается применять кассетные боеприпасы. Он обещал, Киев будет отмечать районы использования таких снарядов. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230821/donetsk-1891233284.html
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Киев не отмечает зоны применения кассетных боеприпасов, пишут СМИ

WP: в ВСУ рассказали, что Киев не отмечает зоны применения кассетных снарядов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский военный чиновник дал понять, что Киев не отмечает зоны, где применяются кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post.
«
"Когда его спросили о процессе документирования (использования кассетных боеприпасов. — Прим. ред.), Станислав дал понять, что его нет", — написало издание о разговоре с членом механизированной бригады ВСУ, команда которого стреляет кассетными боеприпасами из САУ M109 Paladin.
Но газета затем ссылается на украинского сотрудника по связям с общественностью, по данным которого военные ВСУ записывают, какими снарядами они стреляют и в каком направлении. Высокопоставленный американский чиновник также отметил, что Вашингтон доволен "регулярными" данными из Киева об использовании снарядов типа DPICM (кассетных боеприпасов).
В середине июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США помогут Украине разминировать районы, в которых она собирается применять кассетные боеприпасы. Он обещал, Киев будет отмечать районы использования таких снарядов.
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При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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