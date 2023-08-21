https://ria.ru/20230821/ukraina-1890819695.html

Украина подождет. Зеленского вновь не захотели слушать

Украина подождет. Зеленского вновь не захотели слушать - РИА Новости, 21.08.2023

Украина подождет. Зеленского вновь не захотели слушать

По мере приближения сентябрьского саммита G20 в Индии беспокойство украинских властей усиливается. Зеленского там видеть не желают. В Киеве говорят, что... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:00

2023-08-21T08:00

2023-08-21T08:03

в мире

украина

индия

владимир зеленский

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. По мере приближения сентябрьского саммита G20 в Индии беспокойство украинских властей усиливается. Зеленского там видеть не желают. В Киеве говорят, что продолжают работать над решением проблемы. Но все указывает на то, что в этот раз ничего не получится. И это укладывается в общую тенденцию, наметившуюся в последние месяцы.Даже не обсуждалиИндия председательствует в "Группе двадцати" (G20) с конца прошлого года. Уже в январе при планировании осеннего саммита в Нью-Дели спикер индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что представителей Киева там не ждут. Украинские власти восприняли это с нескрываемым раздражением."Председательство в G20 накладывает на Индию дополнительную ответственность, — говорила весной замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. — Во время сентябрьского саммита G20 мой президент будет рад выступить от имени украинского народа". На прошлой встрече "Двадцатки", в 2022-м в Индонезии, Зеленский присутствовал по видеосвязи.После почти полугода слухов, в июне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар расставил точки над i. Он подтвердил, что президент Украины не приглашен ни в каком формате. "Это не то, что мы рассматривали, и не то, что мы, честно говоря, обсуждали", — добавил министр.В Киеве возмутились. Хотя претензии предъявлять странно. "Двадцатка" — официальная организация, в которой Россия состоит со дня ее основания. Инициированные Западом спекуляции о возможности исключения Москвы из G20 не получили развития.Третье предупреждениеТем не менее Украина продолжает прорываться в Индию. Джайшанкару пришлось повторить: Зеленского в Нью-Дели не будет. Помимо членов "Двадцатки", на саммит пригласили Бангладеш, Египет, Испанию, Маврикий, Нигерию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сингапур.Индийский дипломат подчеркнул, что вопросы глобальной безопасности на таких встречах не затрагивают. "Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений и поставок продовольствия", — напомнил он. Но Киев все равно не успокоился.Замглавы МИД Николай Точицкий сообщил, что Украина продолжает добиваться приглашения в Нью-Дели, поскольку хочет поговорить именно о поставках продовольствия. То есть о зерновой сделке. Ситуация вокруг нее — большой вызов не только для стран Африки и Азии, но и для мировой экономики, заявил он. И подытожил: "Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных".Вступятся ли за Украину?Точицкий не конкретизировал, с кем конкретно работает Киев. Несложно догадаться, что ставку украинские власти делают на недружественные России страны. Но станут ли они продавливать приглашение Зеленского в Нью-Дели — вопрос открытый.На Западе прекрасно понимают, что председательство в "Двадцатке", пусть и чисто формальное, дает принимающей саммит стороне большие полномочия. Важен и дипломатический фактор. "Приглашение Зеленского — сложная задача для Индии, у которой исторически прочные связи с Россией", — отмечала британская газета Independent. "Мы не позволили украинскому вопросу повлиять на наши отношения с Россией", — говорил министр Джайшанкар.По одну сторону с Индией и Россией партнеры по БРИКС — Китай и Бразилия, которые также входят в "Двадцатку". В проамериканском лагере в итоге остается не так много государств. У Турции, пытающейся взять на себя роль посредника в разрешении украинского конфликта, свои претензии к США. Япония, судя по информации из Токио, хотела бы стабилизировать отношения с КНР. А европейцы на собственном опыте совсем недавно убедились в том, насколько токсичной может быть фигура украинского президента. Его стремление попасть на июльский саммит ЕС — Латинская Америка обернулось серьезными трениями. CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) забраковало проект совместного коммюнике из-за Украины. Документ переделали, а Евросоюз так и не смог обеспечить визит Зеленского в Брюссель.Другим неприятным сигналом для Запада стал недавний саммит НАТО в Вильнюсе. Сперва Зеленский требовал четких гарантий безопасности Украины, в противном случае грозился не приехать. А приехав, продолжал обострять ситуацию. Вступил в заочную дискуссию с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, выразил недовольство итоговым коммюнике и даже обещал пропустить первое заседание Совета Украины — НАТО. Разумеется, не пропустил, но уже через несколько дней заявил, что нужно сформировать новую структуру.В США и среди их партнеров растет недовольство киевскими властями. Они слишком много просят и недостаточно благодарны за уже предоставленную помощь. При этом заниматься только украинским конфликтом западные страны не могут: хватает собственных проблем. И если в прошлом году Запад обеспечивал Зеленскому любую площадку — от ООН до американского конгресса, то теперь тренд, судя по всему, обратный.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html

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в мире, украина, индия, владимир зеленский, большая двадцатка, саммит g20