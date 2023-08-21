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В Уфе женщина убила сожителя из-за невзлетевшего воздушного фонарика - РИА Новости, 21.08.2023
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20:24 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891390700.html
В Уфе женщина убила сожителя из-за невзлетевшего воздушного фонарика
В Уфе женщина убила сожителя из-за невзлетевшего воздушного фонарика - РИА Новости, 21.08.2023
В Уфе женщина убила сожителя из-за невзлетевшего воздушного фонарика
Уфимка призналась в убийстве сожителя, которому нанесла удар ножом в сердце из-за невзлетевшего воздушного фонаря: мужчина обещал жениться на женщине, если... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:24
2023-08-21T20:24
россия
уфа
происшествия
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УФА, 21 авг – РИА Новости. Уфимка призналась в убийстве сожителя, которому нанесла удар ножом в сердце из-за невзлетевшего воздушного фонаря: мужчина обещал жениться на женщине, если фонарь взлетит, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По официальным данным СУСК РФ по Башкирии, трагедия разыгралась 17 августа в садовом доме под Уфой. "Сожители распивали спиртное, затем решили запустить воздушный фонарь в небо. Когда его запустить не удалось, между ними произошла ссора, в ходе которой 38-летняя уфимка нанесла 47-летнему мужчине один удар ножом в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После содеянного женщина обратилась к соседям, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей", - говорится в сообщении башкирского следкома. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщина признала свою вину и рассказала детали инцидента. "Мужчина обещал женщине жениться на ней, при условии, если воздушный фонарь взлетит. Но он не взлетел", - сказал собеседник. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, суд закрыл ее в СИЗО. Отмечается, что женщина ранее уже была судима за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
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россия, уфа, происшествия
Россия, Уфа, Происшествия
В Уфе женщина убила сожителя из-за невзлетевшего воздушного фонарика

Жительница Уфы убила сожителя из-за невзлетевшего воздушного фонаря

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УФА, 21 авг – РИА Новости. Уфимка призналась в убийстве сожителя, которому нанесла удар ножом в сердце из-за невзлетевшего воздушного фонаря: мужчина обещал жениться на женщине, если фонарь взлетит, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По официальным данным СУСК РФ по Башкирии, трагедия разыгралась 17 августа в садовом доме под Уфой.
"Сожители распивали спиртное, затем решили запустить воздушный фонарь в небо. Когда его запустить не удалось, между ними произошла ссора, в ходе которой 38-летняя уфимка нанесла 47-летнему мужчине один удар ножом в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После содеянного женщина обратилась к соседям, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщина признала свою вину и рассказала детали инцидента. "Мужчина обещал женщине жениться на ней, при условии, если воздушный фонарь взлетит. Но он не взлетел", - сказал собеседник.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, суд закрыл ее в СИЗО. Отмечается, что женщина ранее уже была судима за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
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