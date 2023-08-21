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В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта из Габона - РИА Новости, 21.08.2023
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15:33 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891313651.html
В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта из Габона
В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта из Габона - РИА Новости, 21.08.2023
В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта из Габона
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данилу Фомина по делу об убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона, сообщила РИА... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:33
2023-08-21T15:33
происшествия
екатеринбург
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
габон
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данилу Фомина по делу об убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона, сообщила РИА Новости пресс-служба суда. "Фомину Д.А. дали заключение под стражу – один месяц 29 суток, по 17 октября включительно. Материал поступил по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – сказала собеседница агентства. Ранее пресс-служба УрФУ подтвердила "трагическую гибель" 18 августа 32-летнего аспиранта Франсуа Нджелассили, приехавшего учиться в Екатеринбург из Габона. В вузе отмечали, что Франсуа был "энергичный и целеустремленный", "отзывчивый и добрый", он освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где окончил два курса. Аспиранта-африканца ранили ножом во время драки в ресторане Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге, был задержан подозреваемый – 23-летний житель Свердловской области, писала "Комсомольская правда". Подтвердить эту информацию агентству в региональном управлении СК РФ не удалось. "Пока не комментируем", – сказали РИА Новости в пресс-службе СУСК.
https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890744486.html
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происшествия, екатеринбург, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), габон, россия
Происшествия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Габон, Россия
В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта из Габона

В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта УрФУ из Габона

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данилу Фомина по делу об убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.
«
"Фомину Д.А. дали заключение под стражу – один месяц 29 суток, по 17 октября включительно. Материал поступил по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – сказала собеседница агентства.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства
18 августа, 08:45
Ранее пресс-служба УрФУ подтвердила "трагическую гибель" 18 августа 32-летнего аспиранта Франсуа Нджелассили, приехавшего учиться в Екатеринбург из Габона. В вузе отмечали, что Франсуа был "энергичный и целеустремленный", "отзывчивый и добрый", он освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где окончил два курса.
Аспиранта-африканца ранили ножом во время драки в ресторане Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге, был задержан подозреваемый – 23-летний житель Свердловской области, писала "Комсомольская правда". Подтвердить эту информацию агентству в региональном управлении СК РФ не удалось. "Пока не комментируем", – сказали РИА Новости в пресс-службе СУСК.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военный ВСУ получил пожизненное за убийство мирных жителей в Мариуполе
15 августа, 12:12
 
ПроисшествияЕкатеринбургУральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)ГабонРоссия
 
 
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