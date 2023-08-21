https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891311261.html

СМИ: в Британии вынесли пожизненный приговор за массовое убийство младенцев

СМИ: в Британии вынесли пожизненный приговор за массовое убийство младенцев - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: в Британии вынесли пожизненный приговор за массовое убийство младенцев

В Великобритании бывшая медсестра Люси Летби по решению суда получила пожизненный срок за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести, сообщил... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:22

2023-08-21T15:22

2023-08-21T18:01

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Великобритании бывшая медсестра Люси Летби по решению суда получила пожизненный срок за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести, сообщил телеканал Sky News. "Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение", — передают журналисты.Летби отказалась присутствовать на оглашении приговора. Как сообщает СМИ, она получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения — по сроку за каждый пункт обвинения, так как она убила семерых новорожденных и совершила семь попыток убийства — одного младенца она пыталась убить дважды.В пятницу 18 августа суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Она убивала новорожденных, вводя воздух в их тела, что в некоторых случаях приводило к разрыву диафрагмы. Как сообщала газета The Guardian со ссылкой на источники, Летби может быть виновной в причинении вреда еще 30 младенцам. В британской прессе было озвучено несколько версий ее мотивов. По одной из них Летби хотела привлечь к себе внимание одного из врачей, в которого была влюблена. По другой версии, озвученной следствием, девушке нравилось "играть роль Бога". Также высказывались предположения, что ей нравится наблюдать за страданиями родителей, которые узнали о смерти своего ребенка, или что ей было "скучно" ухаживать за детьми, которые не нуждались в интенсивном медицинском уходе. Она никогда не признавала вины. Ее защита утверждала, что медсестра стала жертвой сговора с целью скрыть плохое состояние дел в больнице, где она работала. СМИ Великобритании окрестили Летби одним из худших серийных убийц детей современной истории страны, добавляя, что она стала четвертой женщиной в Великобритании, которую приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

https://ria.ru/20230819/voronezh-1890996712.html

https://ria.ru/20230807/video-1888647414.html

https://ria.ru/20230815/ubiystvo-1890172216.html

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