https://ria.ru/20230821/tuva-1891200261.html
В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке
В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке - РИА Новости, 21.08.2023
В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке
Спасатели обнаружили живым одного из трех пропавших мужчин, лодка которых перевернулась на реке в Туве, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:30
2023-08-21T09:30
2023-08-21T09:30
происшествия
тоджинский район
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили живым одного из трех пропавших мужчин, лодка которых перевернулась на реке в Туве, сообщает региональный главк МЧС. В субботу от оперативного дежурного системы 112 поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), где находились четыре человека, один выплыл самостоятельно, сообщал ранее главк. "При поисковых работах на реке Большой Енисей найден один из трех пропавших без вести... Мужчину обнаружили на острове реки, его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении. Продолжаются поиски остальных двоих, уже обследовано 25 километров реки и семь островов.
https://ria.ru/20230820/malchik-1891125978.html
тоджинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тоджинский район, республика тыва
Происшествия, Тоджинский район, Республика Тыва
В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке
В Туве нашли живым одного из трех мужчин, перевернувшихся в субботу на лодке