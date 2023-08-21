https://ria.ru/20230821/tuva-1891200261.html

В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке

В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке - РИА Новости, 21.08.2023

В Туве нашли живым мужчину, перевернувшегося на лодке

Спасатели обнаружили живым одного из трех пропавших мужчин, лодка которых перевернулась на реке в Туве, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:30

2023-08-21T09:30

2023-08-21T09:30

происшествия

тоджинский район

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили живым одного из трех пропавших мужчин, лодка которых перевернулась на реке в Туве, сообщает региональный главк МЧС. В субботу от оперативного дежурного системы 112 поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), где находились четыре человека, один выплыл самостоятельно, сообщал ранее главк. "При поисковых работах на реке Большой Енисей найден один из трех пропавших без вести... Мужчину обнаружили на острове реки, его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении. Продолжаются поиски остальных двоих, уже обследовано 25 километров реки и семь островов.

https://ria.ru/20230820/malchik-1891125978.html

тоджинский район

республика тыва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тоджинский район, республика тыва