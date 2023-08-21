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В Турции предупредили о новой волне аномальной жары - РИА Новости, 21.08.2023
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Туризм
 
12:32 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/turtsiya-1891239750.html
В Турции предупредили о новой волне аномальной жары
В Турции предупредили о новой волне аномальной жары - РИА Новости, 21.08.2023
В Турции предупредили о новой волне аномальной жары
Новая волна жары надвигается на Турцию, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на десять градусов выше сезонной нормы, говорится в заявлении РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:32
2023-08-21T12:32
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Новая волна жары надвигается на Турцию, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на десять градусов выше сезонной нормы, говорится в заявлении Главного метеорологического управления. "Волны тепла, наблюдавшиеся на востоке и юго-востоке страны, будут действовать и в других регионах. Температура воздуха поднимется на 10 градусов выше сезонной нормы", – говорится в заявлении. Предполагается, что в северо-восточных районах Турции и в районах Эгейского и Средиземного морей будет малооблачно, на восточном побережье Черного моря и восточном побережье Центрального Черного моря и на северо-востоке Восточной Анатолии пройдут локальные ливни и грозы, а на остальной территории страны будет частично облачно и ясно. По прогнозам метеорологов, высокая температура будет наблюдаться в провинциях Диярбакыр (41 градус), Газиантеп (40 градусов) и Эдирне (38 градусов).
https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html
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В Турции предупредили о новой волне аномальной жары

В Турции предупредили о новой волне жары и температуре на 10 градусов выше нормы

© iStock.com / blooduaКрепость Хисар в Анкаре, Турция
Крепость Хисар в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / bloodua
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Новая волна жары надвигается на Турцию, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на десять градусов выше сезонной нормы, говорится в заявлении Главного метеорологического управления.
"Волны тепла, наблюдавшиеся на востоке и юго-востоке страны, будут действовать и в других регионах. Температура воздуха поднимется на 10 градусов выше сезонной нормы", – говорится в заявлении.
Предполагается, что в северо-восточных районах Турции и в районах Эгейского и Средиземного морей будет малооблачно, на восточном побережье Черного моря и восточном побережье Центрального Черного моря и на северо-востоке Восточной Анатолии пройдут локальные ливни и грозы, а на остальной территории страны будет частично облачно и ясно.
По прогнозам метеорологов, высокая температура будет наблюдаться в провинциях Диярбакыр (41 градус), Газиантеп (40 градусов) и Эдирне (38 градусов).
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