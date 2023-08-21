https://ria.ru/20230821/turtsiya-1891239750.html

В Турции предупредили о новой волне аномальной жары

В Турции предупредили о новой волне аномальной жары - РИА Новости, 21.08.2023

В Турции предупредили о новой волне аномальной жары

Новая волна жары надвигается на Турцию, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на десять градусов выше сезонной нормы, говорится в заявлении РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:32

2023-08-21T12:32

2023-08-21T12:32

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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Новая волна жары надвигается на Турцию, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на десять градусов выше сезонной нормы, говорится в заявлении Главного метеорологического управления. "Волны тепла, наблюдавшиеся на востоке и юго-востоке страны, будут действовать и в других регионах. Температура воздуха поднимется на 10 градусов выше сезонной нормы", – говорится в заявлении. Предполагается, что в северо-восточных районах Турции и в районах Эгейского и Средиземного морей будет малооблачно, на восточном побережье Черного моря и восточном побережье Центрального Черного моря и на северо-востоке Восточной Анатолии пройдут локальные ливни и грозы, а на остальной территории страны будет частично облачно и ясно. По прогнозам метеорологов, высокая температура будет наблюдаться в провинциях Диярбакыр (41 градус), Газиантеп (40 градусов) и Эдирне (38 градусов).

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Лана Баева

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