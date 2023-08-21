https://ria.ru/20230821/tragediya-1891188158.html
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек - РИА Новости, 21.08.2023
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек
В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:11
2023-08-21T07:11
2023-08-21T07:22
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber."В районе Соргун провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в овраг. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения", — говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших госпитализировали в государственную больницу Соргуна.Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан, выехавший на место происшествия, заявил, что для выяснения причины ДТП требуется расследование. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, оно уже началось.
https://ria.ru/20230817/boliviya-1890521739.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек
A Haber: в центральной Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек, 19 ранены