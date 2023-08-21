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В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек - РИА Новости, 21.08.2023
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07:11 21.08.2023 (обновлено: 07:22 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/tragediya-1891188158.html
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек - РИА Новости, 21.08.2023
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек
В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:11
2023-08-21T07:22
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АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber.&quot;В районе Соргун провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в овраг. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших госпитализировали в государственную больницу Соргуна.Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан, выехавший на место происшествия, заявил, что для выяснения причины ДТП требуется расследование. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, оно уже началось.
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек

A Haber: в центральной Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек, 19 ранены

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber.
«

"В районе Соргун провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в овраг. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в государственную больницу Соргуна.
Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан, выехавший на место происшествия, заявил, что для выяснения причины ДТП требуется расследование. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, оно уже началось.
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