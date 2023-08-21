https://ria.ru/20230821/tragediya-1891188158.html

В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек

В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек - РИА Новости, 21.08.2023

В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек

В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T07:11

2023-08-21T07:11

2023-08-21T07:22

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АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Йозгат погибли 12 человек, передает телеканал A Haber."В районе Соргун провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в овраг. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения", — говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших госпитализировали в государственную больницу Соргуна.Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан, выехавший на место происшествия, заявил, что для выяснения причины ДТП требуется расследование. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, оно уже началось.

https://ria.ru/20230817/boliviya-1890521739.html

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турция, в мире