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В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца - РИА Новости, 21.08.2023
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00:04 21.08.2023 (обновлено: 01:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/tragediya-1891175190.html
В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца
В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца - РИА Новости, 21.08.2023
В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца
Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье вечером, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T00:04
2023-08-21T01:28
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье вечером, сообщила столичная прокуратура. "Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Личность матери ребенка устанавливается. Следователи уже начали проверку.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца

В ТЦ в Москве нашли мертвого младенца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье вечером, сообщила столичная прокуратура.
"Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Личность матери ребенка устанавливается. Следователи уже начали проверку.
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