https://ria.ru/20230821/tragediya-1891175190.html

В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца

В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца - РИА Новости, 21.08.2023

В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца

Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье вечером, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T00:04

2023-08-21T00:04

2023-08-21T01:28

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье вечером, сообщила столичная прокуратура. "Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Личность матери ребенка устанавливается. Следователи уже начали проверку.

https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html

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2023

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происшествия, москва, россия