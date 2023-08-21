https://ria.ru/20230821/temperatura-1891404906.html
СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции
СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции
Температурные рекорды были побиты 21 августа в ряде городов юга Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:12
2023-08-21T23:12
2023-08-21T23:12
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Температурные рекорды были побиты 21 августа в ряде городов юга Франции, сообщает телеканал BFMTV. "Абсолютные рекорды по жаре были побиты сегодня на ряде станций (национальной метеорологической службы – ред.) Метео-Франс, в тени", - сообщил телеканал. Отмечается, что в городе Лапалю в департаменте Воклюз на юге Франции температура поднялась до 42,7 градуса по Цельсию. В городах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен в департаменте Дром на юго-востоке страны были зафиксированы 42,4 и 42,5 градуса по Цельсию соответственно. На западе страны в городе Нарбон в департаменте Од термометр показал 39,8 градуса по Цельсию. В долине реки Роны могут быть вновь побиты температурные рекорды, национальная метеослужба прогнозирует 40-42 градусов по Цельсию в этом районе, указывает телеканал. Ранее в четырех департаментах Франции ввели максимальный уровень климатической опасности из-за жары. В большинстве департаментов Франции ограничили использование воды из-за риска засухи.
https://ria.ru/20230821/reka-1891290358.html
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в мире, франция
СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции
BFMTV: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Температурные рекорды были побиты 21 августа в ряде городов юга Франции, сообщает
телеканал BFMTV.
«
"Абсолютные рекорды по жаре были побиты сегодня на ряде станций (национальной метеорологической службы – ред.) Метео-Франс, в тени", - сообщил телеканал.
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Отмечается, что в городе Лапалю в департаменте Воклюз на юге Франции температура поднялась до 42,7 градуса по Цельсию. В городах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен в департаменте Дром на юго-востоке страны были зафиксированы 42,4 и 42,5 градуса по Цельсию соответственно.
На западе страны в городе Нарбон в департаменте Од термометр показал 39,8 градуса по Цельсию.
В долине реки Роны могут быть вновь побиты температурные рекорды, национальная метеослужба прогнозирует 40-42 градусов по Цельсию в этом районе, указывает телеканал.
Ранее в четырех департаментах Франции ввели максимальный уровень климатической опасности из-за жары. В большинстве департаментов Франции ограничили использование воды из-за риска засухи.
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