https://ria.ru/20230821/temperatura-1891404906.html

СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции

СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: температурные рекорды были побиты в ряде городов юга Франции

Температурные рекорды были побиты 21 августа в ряде городов юга Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:12

2023-08-21T23:12

2023-08-21T23:12

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франция

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Температурные рекорды были побиты 21 августа в ряде городов юга Франции, сообщает телеканал BFMTV. "Абсолютные рекорды по жаре были побиты сегодня на ряде станций (национальной метеорологической службы – ред.) Метео-Франс, в тени", - сообщил телеканал. Отмечается, что в городе Лапалю в департаменте Воклюз на юге Франции температура поднялась до 42,7 градуса по Цельсию. В городах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен в департаменте Дром на юго-востоке страны были зафиксированы 42,4 и 42,5 градуса по Цельсию соответственно. На западе страны в городе Нарбон в департаменте Од термометр показал 39,8 градуса по Цельсию. В долине реки Роны могут быть вновь побиты температурные рекорды, национальная метеослужба прогнозирует 40-42 градусов по Цельсию в этом районе, указывает телеканал. Ранее в четырех департаментах Франции ввели максимальный уровень климатической опасности из-за жары. В большинстве департаментов Франции ограничили использование воды из-за риска засухи.

https://ria.ru/20230821/reka-1891290358.html

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