https://ria.ru/20230821/telo-1891350233.html

СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам

СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам

Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке, передает телеканал "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:54

2023-08-21T17:54

2023-08-21T18:28

происшествия

москва

зарядье

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке, передает телеканал "360" со ссылкой на источник.По информации СМИ, труп всплыл под "Парящим мостом" рядом с парком "Зарядье". Предположительно, это один из диггеров, принимавших участие в экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки. Прибывшие на место происшествия специалисты выясняют обстоятельства ЧП.Ранее представитель экстренных служб Москвы сообщил, что в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от участия из-за прогноза о сильном ливне.Специалисты уже нашли тела трех погибших. По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье". В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20230821/kollektor-1891297886.html

https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, зарядье