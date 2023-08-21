СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам
"360": в Москве-реке обнаружили тело четвертого погибшего в коллекторах диггера
© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке, передает телеканал "360" со ссылкой на источник.
По информации СМИ, труп всплыл под "Парящим мостом" рядом с парком "Зарядье". Предположительно, это один из диггеров, принимавших участие в экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки. Прибывшие на место происшествия специалисты выясняют обстоятельства ЧП.
Ранее представитель экстренных служб Москвы сообщил, что в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от участия из-за прогноза о сильном ливне.
Специалисты уже нашли тела трех погибших. По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье".
В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.
Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.