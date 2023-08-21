Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 21.08.2023 (обновлено: 18:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/telo-1891350233.html
СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам
СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам
Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке, передает телеканал "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:54
2023-08-21T18:28
происшествия
москва
зарядье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891365679_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f96239be246005f4eeb6b234043f6291.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке, передает телеканал "360" со ссылкой на источник.По информации СМИ, труп всплыл под "Парящим мостом" рядом с парком "Зарядье". Предположительно, это один из диггеров, принимавших участие в экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки. Прибывшие на место происшествия специалисты выясняют обстоятельства ЧП.Ранее представитель экстренных служб Москвы сообщил, что в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от участия из-за прогноза о сильном ливне.Специалисты уже нашли тела трех погибших. По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье". В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891297886.html
https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891365679_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_be0a2a304a1061e0f4531a634aa6a7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, зарядье
Происшествия, Москва, Зарядье
СМИ: в Москве нашли тело четвертого участника экскурсии по коллекторам

"360": в Москве-реке обнаружили тело четвертого погибшего в коллекторах диггера

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке, передает телеканал "360" со ссылкой на источник.
По информации СМИ, труп всплыл под "Парящим мостом" рядом с парком "Зарядье". Предположительно, это один из диггеров, принимавших участие в экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки. Прибывшие на место происшествия специалисты выясняют обстоятельства ЧП.
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе
Вчера, 15:11
Ранее представитель экстренных служб Москвы сообщил, что в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от участия из-за прогноза о сильном ливне.
Специалисты уже нашли тела трех погибших. По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье".
В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.
Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.
Диггер в коллекторе реки Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Они могли спастись". Что случилось с диггерами в коллекторе Москвы
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияМоскваЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала