https://ria.ru/20230821/taurus-1891275712.html

ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву

ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 21.08.2023

ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву

Германия пока не приняла решения о поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:03

2023-08-21T14:03

2023-08-21T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

олаф шольц

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия пока не приняла решения о поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Нового статуса (по этому вопросу) нет", - сказал Хебештрайт, отвечая в понедельник на брифинге на вопрос, когда Германия примет решение по поставке Taurus. В минувшее воскресенье, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Ранее в пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230815/reshenie-1890300646.html

https://ria.ru/20230813/rakety-1889821270.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, олаф шольц