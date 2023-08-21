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ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/taurus-1891275712.html
ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву
ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 21.08.2023
ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву
Германия пока не приняла решения о поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:03
2023-08-21T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия пока не приняла решения о поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Нового статуса (по этому вопросу) нет", - сказал Хебештрайт, отвечая в понедельник на брифинге на вопрос, когда Германия примет решение по поставке Taurus. В минувшее воскресенье, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Ранее в пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230815/reshenie-1890300646.html
https://ria.ru/20230813/rakety-1889821270.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц
ФРГ еще не приняла решения о поставках ракет Taurus Киеву

Правительство ФРГ еще не приняло решения о поставках крылатых ракет Taurus Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия пока не приняла решения о поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Нового статуса (по этому вопросу) нет", - сказал Хебештрайт, отвечая в понедельник на брифинге на вопрос, когда Германия примет решение по поставке Taurus.
В минувшее воскресенье, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.
Ранее в пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине.
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Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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