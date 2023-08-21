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ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении
Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:01
2023-08-21T17:01
2023-08-21T18:23
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 июл — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, что украинская бронемашина стоит на дороге перед лесопосадкой. Вскоре в правый борт танка попадает "Ланцет", после чего происходит детонация барражирующего боеприпаса. "Ланцет" — разработка компании ZALA AERO. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
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Уничтожение танка M-55S "Ланцетом" на Запорожском направлении
Российский спецназ "Осман" поразил "Ланцетом" словенский танк M-55S на Запорожском направлении
2023-08-21T17:01
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PT0M34S
РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, словения
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Словения
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении
Российский спецназ поразил "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении