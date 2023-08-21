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ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении

ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении

Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:01

2023-08-21T17:01

2023-08-21T18:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 июл — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, что украинская бронемашина стоит на дороге перед лесопосадкой. Вскоре в правый борт танка попадает "Ланцет", после чего происходит детонация барражирующего боеприпаса. "Ланцет" — разработка компании ZALA AERO. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

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Уничтожение танка M-55S "Ланцетом" на Запорожском направлении Российский спецназ "Осман" поразил "Ланцетом" словенский танк M-55S на Запорожском направлении 2023-08-21T17:01 true PT0M34S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, словения