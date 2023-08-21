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ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 21.08.2023 (обновлено: 18:23 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении
Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:01
2023-08-21T18:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
словения
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 июл — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, что украинская бронемашина стоит на дороге перед лесопосадкой. Вскоре в правый борт танка попадает "Ланцет", после чего происходит детонация барражирующего боеприпаса. "Ланцет" — разработка компании ZALA AERO. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Уничтожение танка M-55S "Ланцетом" на Запорожском направлении
Российский спецназ "Осман" поразил "Ланцетом" словенский танк M-55S на Запорожском направлении
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РИА Новости
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60
353
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, словения
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Словения
ВС России поразили "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении

Российский спецназ поразил "Ланцетом" украинский танк на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 июл — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" словенский танк M-55S на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, что украинская бронемашина стоит на дороге перед лесопосадкой. Вскоре в правый борт танка попадает "Ланцет", после чего происходит детонация барражирующего боеприпаса.
"Ланцет" — разработка компании ZALA AERO. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:05
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.08.2023Посмотреть
 
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