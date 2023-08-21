https://ria.ru/20230821/taksi-1891313243.html

В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили

В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили - РИА Новости, 21.08.2023

В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили

Замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:32

2023-08-21T15:32

2023-08-21T15:32

авто

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и качество машин, заявил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев (ЕР). "Полное замещение возможно только после того, как мы на сто процентов будем уверены, что российские машины производятся в достаточном количестве и с нужным качеством", - рассказал Толмачев РИА Новости. Он отметил, что отрасль играет важную роль в жизни городов, именно поэтому "рубить с плеча" и принудительно в короткие сроки замещать все машины такси российскими нельзя, тем более в России недостаточно бизнес-сегмента автомобилей. "Нужно запускать процесс постепенно. Одним днём перевести сферу такси на отечественные машины невозможно ещё и потому, что мы попросту не производим некоторые автомобили, например, бизнес-класса. Агрегаторы вряд ли будут готовы в один момент перейти на "Аурусы", - сообщил парламентарий. Он добавил, что подобные требования должны применяться только в отношении таксопарков, нельзя распространять их на самозанятых, которые подрабатывают на своей машине, так как для легализации их деятельности должно быть не важно, где машина произведена. "Нужно учитывать требования рынка, требования протекционистской политики – и реальность, обычную жизнь, которая ставит свои условия", - подытожил Толмачев. Комиссия по транспорту Государственного совета РФ, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, поддержала внесение в законодательство изменений, позволяющих правительству требовать локализации автомобилей для легкового такси, данная информация содержится в протоколе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230803/taksi-1887972966.html

https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, владимир путин, госдума рф