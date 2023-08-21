В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили
Депутат Толмачев: для замены такси российскими машинами нужны достойные аналоги
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры с багажом и автомобили такси около вокзала
Пассажиры с багажом и автомобили такси около вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и качество машин, заявил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев (ЕР).
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"Полное замещение возможно только после того, как мы на сто процентов будем уверены, что российские машины производятся в достаточном количестве и с нужным качеством", - рассказал Толмачев РИА Новости.
Он отметил, что отрасль играет важную роль в жизни городов, именно поэтому "рубить с плеча" и принудительно в короткие сроки замещать все машины такси российскими нельзя, тем более в России недостаточно бизнес-сегмента автомобилей.
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"Нужно запускать процесс постепенно. Одним днём перевести сферу такси на отечественные машины невозможно ещё и потому, что мы попросту не производим некоторые автомобили, например, бизнес-класса. Агрегаторы вряд ли будут готовы в один момент перейти на "Аурусы", - сообщил парламентарий.
Он добавил, что подобные требования должны применяться только в отношении таксопарков, нельзя распространять их на самозанятых, которые подрабатывают на своей машине, так как для легализации их деятельности должно быть не важно, где машина произведена.
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"Нужно учитывать требования рынка, требования протекционистской политики – и реальность, обычную жизнь, которая ставит свои условия", - подытожил Толмачев.
Комиссия по транспорту Государственного совета РФ, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, поддержала внесение в законодательство изменений, позволяющих правительству требовать локализации автомобилей для легкового такси, данная информация содержится в протоколе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.