Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/taksi-1891313243.html
В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили
В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили - РИА Новости, 21.08.2023
В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили
Замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:32
2023-08-21T15:32
авто
россия
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245411_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_67de3f59dcb42758e9d7a5901291fcec.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и качество машин, заявил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев (ЕР). "Полное замещение возможно только после того, как мы на сто процентов будем уверены, что российские машины производятся в достаточном количестве и с нужным качеством", - рассказал Толмачев РИА Новости. Он отметил, что отрасль играет важную роль в жизни городов, именно поэтому "рубить с плеча" и принудительно в короткие сроки замещать все машины такси российскими нельзя, тем более в России недостаточно бизнес-сегмента автомобилей. "Нужно запускать процесс постепенно. Одним днём перевести сферу такси на отечественные машины невозможно ещё и потому, что мы попросту не производим некоторые автомобили, например, бизнес-класса. Агрегаторы вряд ли будут готовы в один момент перейти на "Аурусы", - сообщил парламентарий. Он добавил, что подобные требования должны применяться только в отношении таксопарков, нельзя распространять их на самозанятых, которые подрабатывают на своей машине, так как для легализации их деятельности должно быть не важно, где машина произведена. "Нужно учитывать требования рынка, требования протекционистской политики – и реальность, обычную жизнь, которая ставит свои условия", - подытожил Толмачев. Комиссия по транспорту Государственного совета РФ, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, поддержала внесение в законодательство изменений, позволяющих правительству требовать локализации автомобилей для легкового такси, данная информация содержится в протоколе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230803/taksi-1887972966.html
https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245411_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4c7d27960886652467511a11d3c1807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, владимир путин, госдума рф
Авто, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме оценили идею перевести такси на российские автомобили

Депутат Толмачев: для замены такси российскими машинами нужны достойные аналоги

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры с багажом и автомобили такси около вокзала
Пассажиры с багажом и автомобили такси около вокзала - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пассажиры с багажом и автомобили такси около вокзала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и качество машин, заявил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев (ЕР).
«
"Полное замещение возможно только после того, как мы на сто процентов будем уверены, что российские машины производятся в достаточном количестве и с нужным качеством", - рассказал Толмачев РИА Новости.
Он отметил, что отрасль играет важную роль в жизни городов, именно поэтому "рубить с плеча" и принудительно в короткие сроки замещать все машины такси российскими нельзя, тем более в России недостаточно бизнес-сегмента автомобилей.
«
"Нужно запускать процесс постепенно. Одним днём перевести сферу такси на отечественные машины невозможно ещё и потому, что мы попросту не производим некоторые автомобили, например, бизнес-класса. Агрегаторы вряд ли будут готовы в один момент перейти на "Аурусы", - сообщил парламентарий.
Такси - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси
3 августа, 14:30
Он добавил, что подобные требования должны применяться только в отношении таксопарков, нельзя распространять их на самозанятых, которые подрабатывают на своей машине, так как для легализации их деятельности должно быть не важно, где машина произведена.
«
"Нужно учитывать требования рынка, требования протекционистской политики – и реальность, обычную жизнь, которая ставит свои условия", - подытожил Толмачев.
Комиссия по транспорту Государственного совета РФ, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, поддержала внесение в законодательство изменений, позволяющих правительству требовать локализации автомобилей для легкового такси, данная информация содержится в протоколе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин
Вчера, 14:45
 
АвтоРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала