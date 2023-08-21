https://ria.ru/20230821/tailand-1891388053.html

Таиланд заинтересовался развитием отношений с Ростовом в сельском хозяйстве

Таиланд заинтересовался развитием отношений с Ростовом в сельском хозяйстве - РИА Новости, 21.08.2023

Таиланд заинтересовался развитием отношений с Ростовом в сельском хозяйстве

Делегация из Таиланда выразила заинтересованность в развитии отношений с Ростовом-на-Дону в сфере сельского хозяйства, сообщил глава администрации... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:01

2023-08-21T20:01

2023-08-21T20:36

ростовская область

ростов-на-дону

таиланд

алексей логвиненко

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

ростсельмаш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Делегация из Таиланда выразила заинтересованность в развитии отношений с Ростовом-на-Дону в сфере сельского хозяйства, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. В понедельник тайская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в России Сасиватом Вонгсинсаватом посетила Ростов-на-Дону, где встретилась с тайским сообществом города, а также провела рабочую встречу с главой администрации Ростова-на-Дону. "В рамках деловой встречи мы обсудили вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Особый интерес со стороны тайской делегации вызвало развитие отношений в отрасли сельского хозяйства", - приводятся в сообщении администрации города слова Логвиненко. Он отметил, что Таиланд является крупным экспортером сельхозпродукции. Делегацию особо интересовала продукция флагмана нашей экономики - "Ростсельмаша". Также послу рассказали о вузах, расположенных в Ростове-на-Дону. Посол, в свою очередь, выступил с предложением наладить обмен экспертами в области научных разработок, интересных обеим сторонам. Еще одна тема, которая обсуждалась на встрече, - туризм. Как отметил посол, необходимо увеличивать туристический поток граждан Таиланда в Ростов-на-Дону. Также, по словам Логвиненко, у Ростова может появиться еще один город-побратим. В ходе беседы стороны обсудили возможности установления партнерских отношений между Ростовом и городом Паттайя. Кроме того, в Ростове поддержали инициативу тайской делегации о развитии культурного диалога между муниципалитетами. "Уверен, такие деловые встречи позволяют нам укреплять международные связи, вместе создавать устойчивую экономику, реализовывать крупные проекты в области культуры, образования, туризма", - заключил глава администрации Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20230810/agroeksport-1889341306.html

https://ria.ru/20230821/lgoty-1891261312.html

ростов-на-дону

таиланд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов-на-дону, таиланд, алексей логвиненко, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), ростсельмаш