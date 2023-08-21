Таиланд заинтересовался развитием отношений с Ростовом в сельском хозяйстве
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-ДонуАлексей Логвиненко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации господином Сасиватом Вонгсинсаватом
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации господином Сасиватом Вонгсинсаватом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Делегация из Таиланда выразила заинтересованность в развитии отношений с Ростовом-на-Дону в сфере сельского хозяйства, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В понедельник тайская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в России Сасиватом Вонгсинсаватом посетила Ростов-на-Дону, где встретилась с тайским сообществом города, а также провела рабочую встречу с главой администрации Ростова-на-Дону.
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"В рамках деловой встречи мы обсудили вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Особый интерес со стороны тайской делегации вызвало развитие отношений в отрасли сельского хозяйства", - приводятся в сообщении администрации города слова Логвиненко. Он отметил, что Таиланд является крупным экспортером сельхозпродукции. Делегацию особо интересовала продукция флагмана нашей экономики - "Ростсельмаша".
Также послу рассказали о вузах, расположенных в Ростове-на-Дону. Посол, в свою очередь, выступил с предложением наладить обмен экспертами в области научных разработок, интересных обеим сторонам.
Еще одна тема, которая обсуждалась на встрече, - туризм. Как отметил посол, необходимо увеличивать туристический поток граждан Таиланда в Ростов-на-Дону. Также, по словам Логвиненко, у Ростова может появиться еще один город-побратим. В ходе беседы стороны обсудили возможности установления партнерских отношений между Ростовом и городом Паттайя.
Кроме того, в Ростове поддержали инициативу тайской делегации о развитии культурного диалога между муниципалитетами.
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"Уверен, такие деловые встречи позволяют нам укреплять международные связи, вместе создавать устойчивую экономику, реализовывать крупные проекты в области культуры, образования, туризма", - заключил глава администрации Ростова-на-Дону.