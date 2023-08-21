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Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.08.2023
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11:17 21.08.2023 (обновлено: 11:41 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/sverkhzvuk-1891226161.html
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.08.2023
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону
Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:17
2023-08-21T11:41
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.&quot;В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях, военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук&quot;, — написал он.Губернатор также попросил сохранять спокойствие.Громкий хлопок раздался в Ростове-на-Дону в 10:30 в понедельник, его было слышно в разных районах города. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
ростов-на-дону
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Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону

Голубев: военные сообщили о переходе самолетов на сверхзвук под Ростовом-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
«

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях, военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук", — написал он.

Губернатор также попросил сохранять спокойствие.
Громкий хлопок раздался в Ростове-на-Дону в 10:30 в понедельник, его было слышно в разных районах города. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.
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