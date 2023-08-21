https://ria.ru/20230821/sverkhzvuk-1891226161.html

Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону

Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.08.2023

Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону

Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:17

2023-08-21T11:17

2023-08-21T11:41

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале."В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях, военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук", — написал он.Губернатор также попросил сохранять спокойствие.Громкий хлопок раздался в Ростове-на-Дону в 10:30 в понедельник, его было слышно в разных районах города. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Влада Копылова

ростов-на-дону, ростовская область, происшествия