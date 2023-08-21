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Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.08.2023
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону
Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:17
2023-08-21T11:17
2023-08-21T11:41
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Прозвучавшие в Ростове-на-Дону громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале."В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях, военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук", — написал он.Губернатор также попросил сохранять спокойствие.Громкий хлопок раздался в Ростове-на-Дону в 10:30 в понедельник, его было слышно в разных районах города. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия
Власти объяснили сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону
Голубев: военные сообщили о переходе самолетов на сверхзвук под Ростовом-на-Дону