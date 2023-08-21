https://ria.ru/20230821/sud-1891339107.html

"Азовцев", обстрелявших гражданских в Мариуполе, осудили на 18 и 20 лет

"Азовцев", обстрелявших гражданских в Мариуполе, осудили на 18 и 20 лет - РИА Новости, 21.08.2023

"Азовцев", обстрелявших гражданских в Мариуполе, осудили на 18 и 20 лет

Верховный суд ДНР осудил на 18 и 20 лет строгого режима трёх военнослужащих нацбата "Азов"*, ранивших трех мирных жителей Мариуполя, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:22

2023-08-21T17:22

2023-08-21T18:39

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 18 и 20 лет строгого режима трёх военнослужащих нацбата "Азов"*, ранивших трех мирных жителей Мариуполя, сообщили журналистам в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Клементовича, 24-летнего Ивана Мельниковича и 31-летнего Артура Сивицкого, военнослужащих особого отряда специального назначения "Азов"* 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины. Они признаны виновными в "Покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Применении запрещенных средств и методов ведения войны". Клементович - 20 лет лишения свободы, Мельникович и Сивицкий - 18 лет в ИК строгого режима", - сообщили журналистам в прокуратуре.Как следует из материалов дела, подсудимые получили приказ с помощью огнестрельного оружия "препятствовать свободному выходу мирного гражданского населения из города", а также убивать "передвигавшихся вблизи от боевых позиций мирных граждан, а также лиц, заподозренных в содействии вооруженным силам ДНР и РФ". Выполняя приказ, осужденные на автомобиле стали ездить по городу и на проспекте Карпова в Мариуполе заметили гражданский автомобиль с двумя мужчинами, после чего открыли по нему огонь, "произведя не менее 52 выстрелов из автоматов Калашникова". В итоге двое гражданских получили ранения, но выжили. Впоследствии, 3 апреля, Клементович вблизи жилого дома по улице Первая Слободка заметил еще одного гражданского и не менее трех раз выстрелил по нему из автомата Калашникова. Мужчина был ранен, но жизнь ему спасли другие гражданские, укрывшие его в безопасном месте и оказавшие первую помощь.После суда подсудимые заявили, что раскаиваются за свои преступления и просят прощения у пострадавших, а оспаривать приговор не будут."Слава Богу, что пострадавшие не погибли, иначе мое преступление было бы ещё тяжелее. Я раскаиваюсь за то, что мы совершили", - сказал журналистам Клементович.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230814/boevik-1890040737.html

https://ria.ru/20230816/sud-1890505507.html

мариуполь

украина

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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика