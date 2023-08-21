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"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 21.08.2023 (обновлено: 14:47 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/studenty-1891286688.html
"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России
"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России - РИА Новости, 21.08.2023
"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России
Украинцы открыто конфликтуют с индийскими студентами из-за позиции страны по спецоперации, пишет The Times of India. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:21
2023-08-21T14:47
в мире
индия
россия
украина
владимир путин
нарендра моди
оон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинцы открыто конфликтуют с индийскими студентами из-за позиции страны по спецоперации, пишет The Times of India.&quot;Местные хотят, чтобы мы уехали из страны, так как Индия — друг России&quot;, — рассказал один из учащихся.Иногда им отказывают в обслуживании в магазинах и в их собственных общежитиях. По данным газеты, ситуация ухудшилась после начала контрнаступления ВСУ.Студенты регулярно пишут в правительство Индии и своих штатов, чтобы им разрешили продолжить обучение в университетах в других странах, но пока безуспешно, говорится в публикации.Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин не раз за последние месяцы обсуждали ситуацию на Украине, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес. В феврале Нью-Дели воздержался от голосования в ООН по подготовленной западными странами антироссийской резолюции.
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
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в мире, индия, россия, украина, владимир путин, нарендра моди, оон, вооруженные силы украины
В мире, Индия, Россия, Украина, Владимир Путин, Нарендра Моди, ООН, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России

TOI: украинцы конфликтуют со студентами из Индии из-за спецоперации

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди
Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинцы открыто конфликтуют с индийскими студентами из-за позиции страны по спецоперации, пишет The Times of India.
«

"Местные хотят, чтобы мы уехали из страны, так как Индия — друг России", — рассказал один из учащихся.

Иногда им отказывают в обслуживании в магазинах и в их собственных общежитиях. По данным газеты, ситуация ухудшилась после начала контрнаступления ВСУ.
Студенты регулярно пишут в правительство Индии и своих штатов, чтобы им разрешили продолжить обучение в университетах в других странах, но пока безуспешно, говорится в публикации.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин не раз за последние месяцы обсуждали ситуацию на Украине, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес. В феврале Нью-Дели воздержался от голосования в ООН по подготовленной западными странами антироссийской резолюции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияРоссияУкраинаВладимир ПутинНарендра МодиООНВооруженные силы Украины
 
 
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