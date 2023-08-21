https://ria.ru/20230821/studenty-1891286688.html

"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России

"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России - РИА Новости, 21.08.2023

"Уезжайте": украинцы набросились на индийских студентов из-за России

Украинцы открыто конфликтуют с индийскими студентами из-за позиции страны по спецоперации, пишет The Times of India. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:21

2023-08-21T14:21

2023-08-21T14:47

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россия

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нарендра моди

оон

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинцы открыто конфликтуют с индийскими студентами из-за позиции страны по спецоперации, пишет The Times of India."Местные хотят, чтобы мы уехали из страны, так как Индия — друг России", — рассказал один из учащихся.Иногда им отказывают в обслуживании в магазинах и в их собственных общежитиях. По данным газеты, ситуация ухудшилась после начала контрнаступления ВСУ.Студенты регулярно пишут в правительство Индии и своих штатов, чтобы им разрешили продолжить обучение в университетах в других странах, но пока безуспешно, говорится в публикации.Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин не раз за последние месяцы обсуждали ситуацию на Украине, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес. В феврале Нью-Дели воздержался от голосования в ООН по подготовленной западными странами антироссийской резолюции.

https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

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