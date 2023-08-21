https://ria.ru/20230821/strakhovanie-1891270078.html

На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно

На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно - РИА Новости, 21.08.2023

На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно

Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:51

2023-08-21T13:51

2023-08-21T13:51

украина

верховная рада украины

денис шмыгаль

черное море

в мире

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк в Telegram-канале телеканала "Рада". Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан заявил газете Financial Times, что Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. "Правительство приняло решение и создало страховой фонд в 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов)", - сказал Лабазюк. Как утверждает депутат, решение достаточно весомое для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230820/peregovory-1891096647.html

https://ria.ru/20230819/ukraina-1891036652.html

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украина, верховная рада украины, денис шмыгаль, черное море, в мире