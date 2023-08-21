На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно
На Украине создали фонд в 547 миллионов долларов для страхования судов с зерном
© AP Photo / David GoldmanСухогруз с зерном
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз с зерном. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк в Telegram-канале телеканала "Рада".
Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан заявил газете Financial Times, что Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.
"Правительство приняло решение и создало страховой фонд в 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов)", - сказал Лабазюк.
Как утверждает депутат, решение достаточно весомое для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.