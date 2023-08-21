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На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно - РИА Новости, 21.08.2023
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13:51 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/strakhovanie-1891270078.html
На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно
На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно - РИА Новости, 21.08.2023
На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно
Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:51
2023-08-21T13:51
украина
верховная рада украины
денис шмыгаль
черное море
в мире
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк в Telegram-канале телеканала "Рада". Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан заявил газете Financial Times, что Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года. "Правительство приняло решение и создало страховой фонд в 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов)", - сказал Лабазюк. Как утверждает депутат, решение достаточно весомое для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230820/peregovory-1891096647.html
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891036652.html
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украина, верховная рада украины, денис шмыгаль, черное море, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль, Черное море, В мире
На Украине создали фонд для страхования судов, перевозящих зерно

На Украине создали фонд в 547 миллионов долларов для страхования судов с зерном

© AP Photo / David GoldmanСухогруз с зерном
Сухогруз с зерном - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз с зерном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк в Telegram-канале телеканала "Рада".
Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан заявил газете Financial Times, что Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.
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"Правительство приняло решение и создало страховой фонд в 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов)", - сказал Лабазюк.
Как утверждает депутат, решение достаточно весомое для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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