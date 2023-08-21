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Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"
Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 21.08.2023
Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"
Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх?
2023-08-21T12:00
2023-08-21T12:00
2023-08-21T12:00
страхи
детство
психология
травмы
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Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"
Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"
Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Историю героини Элеоноры разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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детство, психология, травмы, аудио
Страхи, детство, Психология, травмы
Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"
Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх?