https://ria.ru/20230821/strakhi-1891199998.html

Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"

Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 21.08.2023

Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы"

Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх?

2023-08-21T12:00

2023-08-21T12:00

2023-08-21T12:00

страхи

детство

психология

травмы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891200530_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_77ae2b647435e8f018e84b4f8b2174e5.png

Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы" Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Мама закрыла меня в комнате, когда пришли бандиты. "Страхи/Детские травмы" Элеонора — ребенок 90-х. Детство было безбедным: родители развивали свой бизнес, который приносил хороший доход. Однако была и обратная сторона: большие деньги привлекали бандитов, которые однажды ворвались в дом родителей Элеоноры. Эта история привела к тому, что девушка всю жизнь боится иметь дело с большими деньгами. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Историю героини Элеоноры разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

детство, психология, травмы, аудио