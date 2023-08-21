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В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ - РИА Новости, 21.08.2023
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11:39 21.08.2023 (обновлено: 12:50 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/stipendiya-1891233983.html
В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ
В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ - РИА Новости, 21.08.2023
В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ
В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ, документ опубликовали в думской электронной базе. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:39
2023-08-21T12:50
образование - общество
елена афанасьева
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ, документ опубликовали в думской электронной базе.Инициативу подготовила группа депутатов от ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.Речь в законопроекте идет о студентах, аспирантах, ординаторах, ассистентах-стажерах, обучающихся очно на бюджете."Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", — говорится в пояснительной записке.Как отметили авторы документа, размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. Они подчеркнули, что студенты имеют возможность получать стипендии президента и правительства, а также именные стипендии, но их количество очень мало.Как сообщали в конце июля в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, трехсторонняя комиссия поддержала увеличение МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года — до 19 242 рублей.
https://na.ria.ru/20230331/stipendiya-1862172774.html
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образование - общество, елена афанасьева, россия, госдума рф, лдпр
Образование - Общество, Елена Афанасьева, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

В Госдуму внесли законопроект о стипендии для студентов-очников не ниже МРОТ

© iStock.com / skynesherСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ, документ опубликовали в думской электронной базе.
Инициативу подготовила группа депутатов от ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.
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Речь в законопроекте идет о студентах, аспирантах, ординаторах, ассистентах-стажерах, обучающихся очно на бюджете.
«
"Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", — говорится в пояснительной записке.
Как отметили авторы документа, размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. Они подчеркнули, что студенты имеют возможность получать стипендии президента и правительства, а также именные стипендии, но их количество очень мало.
Как сообщали в конце июля в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, трехсторонняя комиссия поддержала увеличение МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года — до 19 242 рублей.
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