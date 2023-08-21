https://ria.ru/20230821/stipendiya-1891233983.html

В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ - РИА Новости, 21.08.2023

В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ, документ опубликовали в думской электронной базе. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:39

2023-08-21T11:39

2023-08-21T12:50

образование - общество

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ, документ опубликовали в думской электронной базе.Инициативу подготовила группа депутатов от ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.Речь в законопроекте идет о студентах, аспирантах, ординаторах, ассистентах-стажерах, обучающихся очно на бюджете."Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", — говорится в пояснительной записке.Как отметили авторы документа, размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. Они подчеркнули, что студенты имеют возможность получать стипендии президента и правительства, а также именные стипендии, но их количество очень мало.Как сообщали в конце июля в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, трехсторонняя комиссия поддержала увеличение МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года — до 19 242 рублей.

https://na.ria.ru/20230331/stipendiya-1862172774.html

https://ria.ru/20230328/stipendiya-1861146674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, елена афанасьева, россия, госдума рф, лдпр