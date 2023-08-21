Рейтинг@Mail.ru
Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 21.08.2023 (обновлено: 01:09 22.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ssha-1891405183.html
Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве
Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве - РИА Новости, 22.08.2023
Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве
США, отказав в визах представителям РФ на тематическом форуме ООН, стремятся повлиять на ход разработки конвенции по борьбе с информационной преступностью,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-21T23:17
2023-08-22T01:09
россия
сша
австрия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
ООН, 22 авг - РИА Новости. США, отказав в визах представителям РФ на тематическом форуме ООН, стремятся повлиять на ход разработки конвенции по борьбе с информационной преступностью, причина - в неоколониальном желании доминировать, заявил замглавы российской делегации Дмитрий Букин.Как заявил Букин на сессии спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях, США и Австрия последовательно препятствовали участию представителей РФ в мероприятиях спецкомитета "через невыдачу виз главе и членам российской делегации". "Видим в этом не только неисполнение обязательств по размещению штаб-квартиры ООН и ее подразделений, но и стремление политически повлиять на ход переговоров по разработке конвенции", - заявил Букин.По его словам, Россия выступает за разработку всеобъемлющего договора с широким охватом, чему соответствует проект конвенции РФ, поддержанный рядом государств, но представленный на спецкомитете альтернативный документ при этом отражает интересы обеспеченных развитых стран. РФ видит в этом "неоколониальную практику", когда некоторые страны хотят лишь "сохранить доминирование" в цифровом пространстве, а призывы России не учитываются в полной мере, заявил Букин."Нулевой проект требует существенной доработки. Прежде всего, по криминализации и сфере охвата. Настаиваем на возвращении в текст статей по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нацизмом, призывами к вооруженной деятельности, доведением до самоубийства, незаконным распространением наркотиков и оружия. Тем более что дискуссия по этим важным положениям по сути ушла в ограниченный формат неофициальных заседаний", - добавил он."Ключевой момент – обеспечить условия для самого плотного взаимодействия правоохранительных ведомств, не только в деле расследования, но и пресечения преступлений, совершаемых с использованием ИКТ. Знаем: некоторые государства откажутся поддержать такой подход. Их реальные мотивы - сохранение доминирования в информационном пространстве за счет технологий, позволяющих контролировать другие страны и их граждан. Такие делегации прикрываются лозунгами о защите прав человека. При этом не могут внятно объяснить, почему они выступают против сотрудничества в рамках ООН в борьбе с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков и прочими тяжкими и особо тяжкими преступлениями", - заявил Букин.Он подчеркнул, что Россия, несмотря на причиняемые ей трудности, рассчитывает на конструктивную работу в ходе шестой сессии и готова к плотной работе со всеми участниками.Прошлая сессия спецкомитета по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях состоялась в апреле в Вене. Этот орган был учрежден по инициативе России, чтобы создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью, сообщал ранее МИД РФ. В соответствии со своим мандатом спецкомитет должен представить проект международного договора генассамблее ООН в ходе ее сессии в 2024 году.
https://ria.ru/20230516/informbezopasnost-1872249871.html
https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html
россия
сша
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, австрия, оон
Россия, США, Австрия, ООН
Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве

Букин: желание США доминировать мешает проекту по борьбе с киберпреступностью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 авг - РИА Новости. США, отказав в визах представителям РФ на тематическом форуме ООН, стремятся повлиять на ход разработки конвенции по борьбе с информационной преступностью, причина - в неоколониальном желании доминировать, заявил замглавы российской делегации Дмитрий Букин.
Как заявил Букин на сессии спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях, США и Австрия последовательно препятствовали участию представителей РФ в мероприятиях спецкомитета "через невыдачу виз главе и членам российской делегации". "Видим в этом не только неисполнение обязательств по размещению штаб-квартиры ООН и ее подразделений, но и стремление политически повлиять на ход переговоров по разработке конвенции", - заявил Букин.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
На рассмотрение ГА ООН внесли концепцию конвенции об информбезопасности
16 мая, 19:42
По его словам, Россия выступает за разработку всеобъемлющего договора с широким охватом, чему соответствует проект конвенции РФ, поддержанный рядом государств, но представленный на спецкомитете альтернативный документ при этом отражает интересы обеспеченных развитых стран. РФ видит в этом "неоколониальную практику", когда некоторые страны хотят лишь "сохранить доминирование" в цифровом пространстве, а призывы России не учитываются в полной мере, заявил Букин.
"Нулевой проект требует существенной доработки. Прежде всего, по криминализации и сфере охвата. Настаиваем на возвращении в текст статей по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нацизмом, призывами к вооруженной деятельности, доведением до самоубийства, незаконным распространением наркотиков и оружия. Тем более что дискуссия по этим важным положениям по сути ушла в ограниченный формат неофициальных заседаний", - добавил он.
«
"Ключевой момент – обеспечить условия для самого плотного взаимодействия правоохранительных ведомств, не только в деле расследования, но и пресечения преступлений, совершаемых с использованием ИКТ. Знаем: некоторые государства откажутся поддержать такой подход. Их реальные мотивы - сохранение доминирования в информационном пространстве за счет технологий, позволяющих контролировать другие страны и их граждан. Такие делегации прикрываются лозунгами о защите прав человека. При этом не могут внятно объяснить, почему они выступают против сотрудничества в рамках ООН в борьбе с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков и прочими тяжкими и особо тяжкими преступлениями", - заявил Букин.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на причиняемые ей трудности, рассчитывает на конструктивную работу в ходе шестой сессии и готова к плотной работе со всеми участниками.
Прошлая сессия спецкомитета по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях состоялась в апреле в Вене. Этот орган был учрежден по инициативе России, чтобы создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью, сообщал ранее МИД РФ. В соответствии со своим мандатом спецкомитет должен представить проект международного договора генассамблее ООН в ходе ее сессии в 2024 году.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
10 августа, 16:22
 
РоссияСШААвстрияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала