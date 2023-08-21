https://ria.ru/20230821/ssha-1891405183.html

Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве

Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве - РИА Новости, 22.08.2023

Россия обвинила США в желании доминировать в информационном пространстве

США, отказав в визах представителям РФ на тематическом форуме ООН, стремятся повлиять на ход разработки конвенции по борьбе с информационной преступностью,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-21T23:17

2023-08-21T23:17

2023-08-22T01:09

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ООН, 22 авг - РИА Новости. США, отказав в визах представителям РФ на тематическом форуме ООН, стремятся повлиять на ход разработки конвенции по борьбе с информационной преступностью, причина - в неоколониальном желании доминировать, заявил замглавы российской делегации Дмитрий Букин.Как заявил Букин на сессии спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях, США и Австрия последовательно препятствовали участию представителей РФ в мероприятиях спецкомитета "через невыдачу виз главе и членам российской делегации". "Видим в этом не только неисполнение обязательств по размещению штаб-квартиры ООН и ее подразделений, но и стремление политически повлиять на ход переговоров по разработке конвенции", - заявил Букин.По его словам, Россия выступает за разработку всеобъемлющего договора с широким охватом, чему соответствует проект конвенции РФ, поддержанный рядом государств, но представленный на спецкомитете альтернативный документ при этом отражает интересы обеспеченных развитых стран. РФ видит в этом "неоколониальную практику", когда некоторые страны хотят лишь "сохранить доминирование" в цифровом пространстве, а призывы России не учитываются в полной мере, заявил Букин."Нулевой проект требует существенной доработки. Прежде всего, по криминализации и сфере охвата. Настаиваем на возвращении в текст статей по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нацизмом, призывами к вооруженной деятельности, доведением до самоубийства, незаконным распространением наркотиков и оружия. Тем более что дискуссия по этим важным положениям по сути ушла в ограниченный формат неофициальных заседаний", - добавил он."Ключевой момент – обеспечить условия для самого плотного взаимодействия правоохранительных ведомств, не только в деле расследования, но и пресечения преступлений, совершаемых с использованием ИКТ. Знаем: некоторые государства откажутся поддержать такой подход. Их реальные мотивы - сохранение доминирования в информационном пространстве за счет технологий, позволяющих контролировать другие страны и их граждан. Такие делегации прикрываются лозунгами о защите прав человека. При этом не могут внятно объяснить, почему они выступают против сотрудничества в рамках ООН в борьбе с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков и прочими тяжкими и особо тяжкими преступлениями", - заявил Букин.Он подчеркнул, что Россия, несмотря на причиняемые ей трудности, рассчитывает на конструктивную работу в ходе шестой сессии и готова к плотной работе со всеми участниками.Прошлая сессия спецкомитета по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях состоялась в апреле в Вене. Этот орган был учрежден по инициативе России, чтобы создать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по борьбе с информационной преступностью, сообщал ранее МИД РФ. В соответствии со своим мандатом спецкомитет должен представить проект международного договора генассамблее ООН в ходе ее сессии в 2024 году.

https://ria.ru/20230516/informbezopasnost-1872249871.html

https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, австрия, оон