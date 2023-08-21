https://ria.ru/20230821/sredstva-1891388937.html

Центробанк отметил рост средств россиян в банках в июле

Центробанк отметил рост средств россиян в банках в июле - РИА Новости, 21.08.2023

Центробанк отметил рост средств россиян в банках в июле

Средства населения в российских банках в июле выросли на 1,1%, компаний - на 0,7%, свидетельствуют данные Банка России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:07

2023-08-21T20:07

2023-08-21T20:07

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средства населения в российских банках в июле выросли на 1,1%, компаний - на 0,7%, свидетельствуют данные Банка России. "В июле средства населения продолжили расти, но темп несколько замедлился – до +1,1% после +2,1% в июне", - сообщил регулятор. В основном росли размещения на рублевых текущих счетах (+427 миллиардов рублей, +3,1%). Рублевые срочные депозиты немного выросли (+91 миллиард рублей, +0,4%) с учетом сохранения комфортных ставок по вкладам (8,11% в третьей декаде июля против 7,83% в третьей декаде июня, по данным ЦБ). "После оттока в июне (-1,0%) корпоративные средства в июле умеренно выросли (+349 миллиардов рублей, +0,7%), несмотря на значительный объем выплаченных налогов", - добавили в Банке России.

https://ria.ru/20230809/vklad-1888976051.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика