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Гагин прокомментировал возможные поставки F-16 на Украину - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891296056.html
Гагин прокомментировал возможные поставки F-16 на Украину
Гагин прокомментировал возможные поставки F-16 на Украину - РИА Новости, 21.08.2023
Гагин прокомментировал возможные поставки F-16 на Украину
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сомневается, что поставки на Украину истребителей F-16 состоятся, но даже если это произойдет, у расчетов российских систем ПВО РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:50
2023-08-21T14:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
ян гагин
денис пушилин
нато
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сомневается, что поставки на Украину истребителей F-16 состоятся, но даже если это произойдет, у расчетов российских систем ПВО "будет славная охота" на этот "скопившийся на военных базах НАТО хлам". "Комментируя поставки F-16 на Украину, стоит вообще усомниться в том, что они в принципе будут поставлены. Во-первых, сами по себе F-16 уже, скажем так, не новое вооружение, то есть им уже достаточно много лет, и по большому счету это похоже на то, что страны НАТО избавляются от хлама, который скопился на их военных базах, и передают их Украине", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, западные страны и ранее поставляли на Украину старое вооружение. "Во-первых, они перевооружаются, во-вторых, запускают свой военно-промышленный комплекс, дают ему возможность произвести новые изделия, при том, что Украина потом будет обязана оплачивать все, что ей поставили, это все не подарки", - отметил советник Дениса Пушилина. "При этом надо упомянуть, что само количество самолетов F-16, заявленных к передаче, под вопросом, потому что не все они исправны, не все они могут летать, потому что они свой летный ресурс уже исчерпали, это ветераны неба, потому что 50 на 50 - то ли взлетит, то ли он сам сядет, то ли упадет. То есть на самом деле очень много вопросов к их техническому состоянию", - сказал Гагин. По его мнению, даже в случае, если эти поставки состоятся, ситуацию на фронте они не поменяют. "Я думаю, они не изменят ее совершенно, потому что, во-первых, это малое количество, во-вторых, отвратительное качество, потому что они просто устаревшие. Ну и потом, если вспомнить, каким образом поражались те же "леопарды", те же "бредли" и все другие марки именитые иностранные на фронте, я думаю, это будет как в "Маугли" - будет славная охота. То есть каждый наш расчет ПВО будет охотиться прежде всего именно на F-16 - это вопрос охотничьего престижа", - считает советник Пушилина. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230821/f-16-1891253248.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, ян гагин, денис пушилин, нато, f-16, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Ян Гагин, Денис Пушилин, НАТО, F-16, Безопасность
Гагин прокомментировал возможные поставки F-16 на Украину

Гагин о возможных поставках F-16 на Украину: у ПВО будет славная охота

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО ВС РФ
Работа ПВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сомневается, что поставки на Украину истребителей F-16 состоятся, но даже если это произойдет, у расчетов российских систем ПВО "будет славная охота" на этот "скопившийся на военных базах НАТО хлам".
"Комментируя поставки F-16 на Украину, стоит вообще усомниться в том, что они в принципе будут поставлены. Во-первых, сами по себе F-16 уже, скажем так, не новое вооружение, то есть им уже достаточно много лет, и по большому счету это похоже на то, что страны НАТО избавляются от хлама, который скопился на их военных базах, и передают их Украине", - сказал Гагин РИА Новости.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16
Вчера, 12:50
По его словам, западные страны и ранее поставляли на Украину старое вооружение.
«
"Во-первых, они перевооружаются, во-вторых, запускают свой военно-промышленный комплекс, дают ему возможность произвести новые изделия, при том, что Украина потом будет обязана оплачивать все, что ей поставили, это все не подарки", - отметил советник Дениса Пушилина.
"При этом надо упомянуть, что само количество самолетов F-16, заявленных к передаче, под вопросом, потому что не все они исправны, не все они могут летать, потому что они свой летный ресурс уже исчерпали, это ветераны неба, потому что 50 на 50 - то ли взлетит, то ли он сам сядет, то ли упадет. То есть на самом деле очень много вопросов к их техническому состоянию", - сказал Гагин.
По его мнению, даже в случае, если эти поставки состоятся, ситуацию на фронте они не поменяют.
«
"Я думаю, они не изменят ее совершенно, потому что, во-первых, это малое количество, во-вторых, отвратительное качество, потому что они просто устаревшие. Ну и потом, если вспомнить, каким образом поражались те же "леопарды", те же "бредли" и все другие марки именитые иностранные на фронте, я думаю, это будет как в "Маугли" - будет славная охота. То есть каждый наш расчет ПВО будет охотиться прежде всего именно на F-16 - это вопрос охотничьего престижа", - считает советник Пушилина.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в истребителе F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп. 20 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Вчера, 02:34
 
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