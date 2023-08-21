https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891282944.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского - РИА Новости, 21.08.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:17

2023-08-21T14:17

2023-08-21T14:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

су-25

безопасность

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой народной республики и Владимировка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5969 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12357 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891278543.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, украина, су-25, безопасность