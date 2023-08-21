https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891282944.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского - РИА Новости, 21.08.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:17
2023-08-21T14:17
2023-08-21T14:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
су-25
безопасность
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой народной республики и Владимировка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5969 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12357 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891278543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, украина, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Су-25, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского
Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского в ДНР
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой народной республики и Владимировка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5969 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12357 единиц специальной военной автомобильной техники.
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