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На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 21.08.2023 (обновлено: 15:34 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891278421.html
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:10
2023-08-21T15:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны.&quot;Слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, возле населенного пункта Омельник удалось уничтожить склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, российские солдаты отразили четыре атаки противника в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Также возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике удалось уничтожить полевой склад боеприпасов подразделения украинской 103-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Красногоровки и Невельского в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации отразила две атаки украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 167 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, перехватили три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также уничтожили 36 беспилотников.
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, В мире, США, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Су-25
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

Минобороны сообщило об отражении пяти атак на Запорожском направлении у Работино

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны.
«

"Слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.

Кроме того, возле населенного пункта Омельник удалось уничтожить склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 80 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • гаубицы Д-20 и Д-30;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • два орудия M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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16 августа, 08:00

Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, российские солдаты отразили четыре атаки противника в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Также возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике удалось уничтожить полевой склад боеприпасов подразделения украинской 103-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 160 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Paladin и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Вчера, 09:25

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Красногоровки и Невельского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 225 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
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Вчера, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Нона-С";
  • самоходная артиллерийская установка AS-90 "Braveheart" производства Великобритании;
  • артиллерийская система М777 производства США.
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Все пропало! В США забили тревогу из-за шокирующей ситуации на Украине
20 августа, 01:10

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации отразила две атаки украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • гаубица Д-30.
Фрагмент снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Российский боец рассказал о некачественных снарядах ВСУ
Вчера, 05:34

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 45 военнослужащих;
  • восемь автомобилей;
  • два 120-миллиметровых миномета.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 167 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, перехватили три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также уничтожили 36 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВ миреСШАЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСу-25
 
 
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