https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891278421.html

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:10

2023-08-21T14:10

2023-08-21T15:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны."Слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Кроме того, возле населенного пункта Омельник удалось уничтожить склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, российские солдаты отразили четыре атаки противника в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Также возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике удалось уничтожить полевой склад боеприпасов подразделения украинской 103-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Красногоровки и Невельского в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации отразила две атаки украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 167 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, перехватили три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также уничтожили 36 беспилотников.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230821/vsu-1891199435.html

https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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