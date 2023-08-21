На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ
Минобороны сообщило об отражении пяти атак на Запорожском направлении у Работино
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны.
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"Слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Кроме того, возле населенного пункта Омельник удалось уничтожить склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
- более 80 военнослужащих;
- три боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля;
- гаубицы Д-20 и Д-30;
- гаубица FH-70 производства Великобритании;
- два орудия M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, российские солдаты отразили четыре атаки противника в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Также возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике удалось уничтожить полевой склад боеприпасов подразделения украинской 103-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
- до 160 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Paladin и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Красногоровки и Невельского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 225 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Нона-С";
- самоходная артиллерийская установка AS-90 "Braveheart" производства Великобритании;
- артиллерийская система М777 производства США.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации отразила две атаки украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три пикапа;
- гаубица Д-30.
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- восемь автомобилей;
- два 120-миллиметровых миномета.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 167 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, перехватили три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также уничтожили 36 беспилотников.