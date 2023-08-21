https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891186043.html

Разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении

Разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

Разведчики обеспечили захват "опорника" ВСУ на Краснолиманском направлении

Разведчики из Тувы обеспечили захват украинского опорного пункта на Краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T05:18

2023-08-21T05:18

2023-08-21T05:40

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украина

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ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Разведчики из Тувы обеспечили захват украинского опорного пункта на Краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России."Это был пулеметный расчет, и рядом находился блиндаж. Они (украинские военные. — Прим. ред.) отстреливались этим пулеметом и в случае артиллерийского обстрела забегали в блиндаж. Потом мы подползли к этому опорному пункту и из ручных противотанковых гранатометов уничтожили данный опорный пункт, после чего там обнаружили данное трофейное оружие", — сказал боец с позывным "Азимут".Он также продемонстрировал захваченные американские пулемет и гранатомет.Как уточнили в Минобороны, разведчики горного мотострелкового соединения Центрального военного округа вскрыли местоположение опорного пункта ВСУ. После работы разведчиков штурмовой отряд под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты БМП-2 выдвинулся на захват опорного пункта."Приблизившись почти вплотную к позициям, тяжелая техника в лоб атаковала противника огнем, применив тактику "танковой карусели". Молниеносная атака и огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав военнослужащих Украины для дальнейшего сопротивления, обеспечив таким образом безопасный захват опорного пункта штурмовым отрядом", — отметили в ведомстве.В Минобороны добавили, что для повышения скрытности переговоров в случае радиоперехвата разведчики использовали тувинский язык.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184995.html

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россия, украина, центральный военный округ, безопасность