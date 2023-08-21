https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184995.html
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:03
2023-08-21T05:03
2023-08-21T08:25
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза", — уточнил он.Это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника, добавил Астафьев.Кроме того, "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения солдат и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки, заключил собеседник агентства.
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вадим астафьев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Ракетчики ВС РФ уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза", — уточнил он.
Это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника, добавил Астафьев.
Кроме того, "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения солдат и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки, заключил собеседник агентства.
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