https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184793.html

Российский боец рассказал о силах ВСУ на Запорожском направлении

Российский боец рассказал о силах ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

Российский боец рассказал о силах ВСУ на Запорожском направлении

Киев ежедневно подводит силы на запорожский участок фронта и посылает в бой пехотные группы, но российские военные "перемалывают" их, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T04:53

2023-08-21T04:53

2023-08-21T04:53

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851259_0:325:3062:2047_1920x0_80_0_0_e6a602a8658d9b58d2ff51032b1b3474.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 21 авг — РИА Новости. Киев ежедневно подводит силы на запорожский участок фронта и посылает в бой пехотные группы, но российские военные "перемалывают" их, рассказали РИА Новости бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка. "Противник каждый посылает новые и новые группы. Каждый день они новые походят, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем", – сказал боец с позывным "Земляк". По мнению российских военных, морально ВСУ сломлены, но наступательный потенциал у них еще не исчерпан. "Чувствуется, что остался (наступательный потенциал – ред.). Но видимо, он где-то в резерве. Сейчас кидают мобилизованных, берегут основные резервы. <…> Командиры у них – наемники, то есть они в бой не вступают, просто сзади командуют. Слышали, что даже отказываются (украинские военные – ред.) вперед идти. В первое наступление (начало июня – ред.) пехота отказывалась идти с бронегруппами, потому что это просто мясорубка получалась", – рассказал российский боец с позывным "Монах". Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230820/kadyrov-1891141547.html

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184346.html

киев

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область