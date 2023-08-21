https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184346.html

Российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley

Российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley - РИА Новости, 21.08.2023

Российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley

Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка сожгли из ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на Запорожском... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T04:33

2023-08-21T04:33

2023-08-21T05:18

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 21 авг — РИА Новости. Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка сожгли из ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на Запорожском направлении в начале контрнаступления ВСУ. Подробности они рассказали РИА Новости."Бронегруппы шли под прикрытием танков, артиллерии. Они пытались совершить молниеносный бросок, то есть закинуть пехоту на Bradley. На фото их три, но на самом деле их гораздо больше на этом поле. Там сзади еще три, плюс в конце этой посадки подбитый танк Leopard", — отметил командир роты с позывным "Админ". Его подразделение держало оборону на участке между селами Работино и Вербовое. Рота состоит из мобилизованных."Именно наша рота состоит из мобилизованных. Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся. Встретили врага", — ответил боец с позывным "Муха" на вопрос, были ли его сослуживцы до СВО профессиональными военными.По словам "Админа", американские БМП смогли доехать до российских окопов, и пехоте под его командованием пришлось их уничтожать с помощью РПГ. На самом первом этапе наступления технику ВСУ подбивали не только пехотинцы, но и другие подразделения."ПТУРы (расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов. — Прим. ред.), можно сказать, на 90 процентов сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши", — рассказал боец с позывным "Монах".По словам "Админа", после того как российские военные отбили нескольких волн атак, ВСУ сменили тактику. Основные бои велись на дистанции 700-800 метров, и его подчиненные использовали в боях крупнокалиберные пулеметы. Но бывало немало случаев близкого боя с использованием автоматов. Как рассказал "Админ", украинские войска пытались заходить на их позиции под прикрытием дымовых завес, но пехоту встречали плотным огнем.Президент России Владимир Путин 9 августа поздравил 71-й мотострелковый полк 42-й дивизии Южного военного округа с присвоением ему почетного наименования "гвардейский", отметив, что умелые и решительные действия личного состава полка в спецоперации стали образцом выполнения воинского долга.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, но, как отметил Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились. По данным Минобороны России на 4 августа, Украина за два месяца с начала этих действий потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891119127.html

https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891118656.html

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киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность