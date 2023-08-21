https://ria.ru/20230821/solnechnaya-1891194430.html

На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф

На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 21.08.2023

На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф

Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:42

2023-08-21T08:42

2023-08-21T09:00

москва

происшествия

московская железная дорога

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны значительно отстают от графика, сообщили РИА Новости в компании."Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика", - сообщили в МЖД.На месте работают ремонтные бригады.МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД", - добавили в компании.

https://ria.ru/20230731/podzhog-1887288442.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, московская железная дорога