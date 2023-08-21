Рейтинг@Mail.ru
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 21.08.2023 (обновлено: 09:00 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/solnechnaya-1891194430.html
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 21.08.2023
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф
Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:42
2023-08-21T09:00
москва
происшествия
московская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871802380_0:251:3071:1978_1920x0_80_0_0_44dcb3bbd173adb734e3421be009cdc2.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны значительно отстают от графика, сообщили РИА Новости в компании."Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика", - сообщили в МЖД.На месте работают ремонтные бригады.МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД", - добавили в компании.
https://ria.ru/20230731/podzhog-1887288442.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871802380_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ba2ca8ab357e2b6d70d323f7562a0104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, московская железная дорога
Москва, Происшествия, Московская железная дорога
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф

На станции Солнечная Киевского направления МЖД подожгли релейный шкаф

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектрички на путях
Электрички на путях - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Электрички на путях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны значительно отстают от графика, сообщили РИА Новости в компании.
"Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика", - сообщили в МЖД.
На месте работают ремонтные бригады.
МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД", - добавили в компании.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве
31 июля, 08:58
 
МоскваПроисшествияМосковская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала