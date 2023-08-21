https://ria.ru/20230821/solnechnaya-1891194430.html
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 21.08.2023
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф
Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:42
2023-08-21T08:42
2023-08-21T09:00
москва
происшествия
московская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871802380_0:251:3071:1978_1920x0_80_0_0_44dcb3bbd173adb734e3421be009cdc2.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны значительно отстают от графика, сообщили РИА Новости в компании."Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика", - сообщили в МЖД.На месте работают ремонтные бригады.МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД", - добавили в компании.
https://ria.ru/20230731/podzhog-1887288442.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871802380_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ba2ca8ab357e2b6d70d323f7562a0104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московская железная дорога
Москва, Происшествия, Московская железная дорога
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф
На станции Солнечная Киевского направления МЖД подожгли релейный шкаф
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Неизвестные на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД) подожгли в понедельник утром релейный шкаф, поезда в обе стороны значительно отстают от графика, сообщили РИА Новости в компании.
"Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика", - сообщили в МЖД.
На месте работают ремонтные бригады.
МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД", - добавили в компании.
Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве