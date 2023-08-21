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Российский боец рассказал о некачественных снарядах ВСУ
Российский боец рассказал о некачественных снарядах ВСУ - РИА Новости, 21.08.2023
Российский боец рассказал о некачественных снарядах ВСУ
Украинские войска ежедневно ведут интенсивный артиллерийский огонь по российским позициям на запорожском направлении в районе села Работино, около 20% снарядов... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:34
2023-08-21T05:34
2023-08-21T05:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 21 авг — РИА Новости. Украинские войска ежедневно ведут интенсивный артиллерийский огонь по российским позициям на запорожском направлении в районе села Работино, около 20% снарядов ВСУ не разрываются, рассказал РИА Новости боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным "Монах". "Каждое утро нас будит не будильник, а артиллерия. С 4 утра плотно танки работают, АГС, арта (артиллерия – ред.) – все, что можно, на нас сыпется. И очень часто, процентов 20, снаряды не разрываются. Кассетные боеприпасы – тоже бывают случаи неразрыва, то есть взорвался снаряд, а нет толку. Просто в воздухе взрывается (без детонации кассетных суббоеприпасов – ред.)", – сказал "Монах". По его мнению, это может быть связано с давним сроком производства снарядов или нарушениями условий их хранения. Украина получила кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал о некачественных снарядах ВСУ
Российский боец: каждый пятый снаряд ВСУ не разрывается при обстрелах Работино