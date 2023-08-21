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"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах - РИА Новости, 21.08.2023
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14:33 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/smertnost-1891290198.html
"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах
"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах - РИА Новости, 21.08.2023
"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах
Смертность на платных трассах "Автодора" за семь месяцев 2023 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:33
2023-08-21T14:33
авто
московская область (подмосковье)
автодор
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Смертность на платных трассах "Автодора" за семь месяцев 2023 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении госкомпании. "За семь месяцев 2023 на дорогах государственной компании удалось снизить число погибших на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в сообщении. Однако, согласно статистике, пешеходы стали чаще перебегать дороги в неположенном месте. Так, за январь-июль доля ДТП с участием пешеходов выросла до 5%. Как ранее отмечали в "Автодоре", на трассах М-4 "Дон, М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье нанесли экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции. Она выглядит как серия галочек (шевронов) и помогает водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859121692.html
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авто, московская область (подмосковье), автодор
Авто, Московская область (Подмосковье), Автодор
"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах

"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах в этом году на 4,2%

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФедеральная трасса
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Федеральная трасса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Смертность на платных трассах "Автодора" за семь месяцев 2023 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении госкомпании.
«
"За семь месяцев 2023 на дорогах государственной компании удалось снизить число погибших на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в сообщении.
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Однако, согласно статистике, пешеходы стали чаще перебегать дороги в неположенном месте. Так, за январь-июль доля ДТП с участием пешеходов выросла до 5%.
Как ранее отмечали в "Автодоре", на трассах М-4 "Дон, М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье нанесли экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции. Она выглядит как серия галочек (шевронов) и помогает водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.
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