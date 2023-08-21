https://ria.ru/20230821/smertnost-1891290198.html

"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах

"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах - РИА Новости, 21.08.2023

"Автодор" заявил о снижении смертности на платных дорогах

Смертность на платных трассах "Автодора" за семь месяцев 2023 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:33

2023-08-21T14:33

2023-08-21T14:33

авто

московская область (подмосковье)

автодор

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Смертность на платных трассах "Автодора" за семь месяцев 2023 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении госкомпании. "За семь месяцев 2023 на дорогах государственной компании удалось снизить число погибших на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в сообщении. Однако, согласно статистике, пешеходы стали чаще перебегать дороги в неположенном месте. Так, за январь-июль доля ДТП с участием пешеходов выросла до 5%. Как ранее отмечали в "Автодоре", на трассах М-4 "Дон, М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье нанесли экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции. Она выглядит как серия галочек (шевронов) и помогает водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859121692.html

https://ria.ru/20230808/razmetka-1888886861.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, московская область (подмосковье), автодор