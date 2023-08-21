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На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.08.2023
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15:44 21.08.2023 (обновлено: 15:47 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/sklad-1891318373.html
На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение
На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.08.2023
На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение
Открытый огонь на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:44
2023-08-21T15:47
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Ранее была объявлена локализация на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания.
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ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение

На складе лакокрасочных изделий в Ногинске ликвидировали открытое горение

© Фото : МЧС РоссииПожар в Богородском округе Подмосковья
Пожар в Богородском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : МЧС России
Пожар в Богородском округе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее была объявлена локализация на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания.
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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НогинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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