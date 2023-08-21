https://ria.ru/20230821/sklad-1891318373.html

На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение

На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.08.2023

На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение

Открытый огонь на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:44

2023-08-21T15:44

2023-08-21T15:47

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Ранее была объявлена локализация на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания.

https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html

ногинск

россия

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ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия