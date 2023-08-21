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В Швейцарии осудили заявления президента оружейного концерна RUAG - РИА Новости, 21.08.2023
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16:54 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/shveytsariya-1891333368.html
В Швейцарии осудили заявления президента оружейного концерна RUAG
В Швейцарии осудили заявления президента оружейного концерна RUAG - РИА Новости, 21.08.2023
В Швейцарии осудили заявления президента оружейного концерна RUAG
Слова президента швейцарского оружейного концерна RUAG Николя Перрена о возможном членстве страны в НАТО ставят под сомнение нейтралитет страны и противоречат... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:54
2023-08-21T16:54
в мире
швейцария
украина
россия
геннадий гатилов
нато
оон
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ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости. Слова президента швейцарского оружейного концерна RUAG Николя Перрена о возможном членстве страны в НАТО ставят под сомнение нейтралитет страны и противоречат конституции, говорится в заявлении, опубликованном на сайте крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC). В субботу в интервью газете NZZ Николя Перрен заявил, что Швейцария "не может избежать" ответа на вопрос о членстве в НАТО и что в будущем у нее будут "всё более тесные связи с НАТО". "Президент RUAG Николя Перрен заигрывает с НАТО и подрывает нейтралитет Швейцарии. Очевидно, оружейный концерн Конфедерации не извлек уроков из дела директора RUAG Бриджит Бек, которой пришлось уйти в отставку за подобные высказывания. UDC решительно осуждает эти политические ошибки. Глава министерства обороны Виола Амхерд должна немедленно это остановить", - сказано в документе. Подчеркивается, что UDC "самым решительным образом осуждает" заявление Перрена, расценивая его как "нападение на доказанный нейтралитет Швейцарии". "Роль RUAG заключается не в том, чтобы заниматься политикой и ставить под сомнение нейтралитет и независимость Швейцарии, закрепленные в федеральной Конституции. Правовая основа нейтралитета для его деятельности установлена законами и политикой", - отметили в партии. В начале августа ведущая швейцарская оружейная компания RUAG, единственным акционером которой является государство, объявила об отставке генерального директора Бриджит Бек после "разногласий". Швейцарские СМИ напоминали, что в апрельском интервью пресс-группе CH Media, которое в конечном итоге так и не было опубликовано по просьбе компании, Бек критиковала политику нейтралитета Швейцарии, запрещающую Берну поставлять оружие на Украину. Также в мае на конференции по швейцарскому нейтралитету Бек призвала Германию и Испанию поставлять швейцарское оружие на Украину без разрешения Берна, поскольку в таком случае Швейцария "ничего не сможет сделать". В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20230821/shveytsariya-1891327112.html
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в мире, швейцария, украина, россия, геннадий гатилов, нато, оон
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Геннадий Гатилов, НАТО, ООН
В Швейцарии осудили заявления президента оружейного концерна RUAG

Партия UDC: слова президента швейцарского оружейного концерна о НАТО неприемлемы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости. Слова президента швейцарского оружейного концерна RUAG Николя Перрена о возможном членстве страны в НАТО ставят под сомнение нейтралитет страны и противоречат конституции, говорится в заявлении, опубликованном на сайте крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC).
В субботу в интервью газете NZZ Николя Перрен заявил, что Швейцария "не может избежать" ответа на вопрос о членстве в НАТО и что в будущем у нее будут "всё более тесные связи с НАТО".
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"Президент RUAG Николя Перрен заигрывает с НАТО и подрывает нейтралитет Швейцарии. Очевидно, оружейный концерн Конфедерации не извлек уроков из дела директора RUAG Бриджит Бек, которой пришлось уйти в отставку за подобные высказывания. UDC решительно осуждает эти политические ошибки. Глава министерства обороны Виола Амхерд должна немедленно это остановить", - сказано в документе.
Подчеркивается, что UDC "самым решительным образом осуждает" заявление Перрена, расценивая его как "нападение на доказанный нейтралитет Швейцарии".
"Роль RUAG заключается не в том, чтобы заниматься политикой и ставить под сомнение нейтралитет и независимость Швейцарии, закрепленные в федеральной Конституции. Правовая основа нейтралитета для его деятельности установлена законами и политикой", - отметили в партии.
В начале августа ведущая швейцарская оружейная компания RUAG, единственным акционером которой является государство, объявила об отставке генерального директора Бриджит Бек после "разногласий". Швейцарские СМИ напоминали, что в апрельском интервью пресс-группе CH Media, которое в конечном итоге так и не было опубликовано по просьбе компании, Бек критиковала политику нейтралитета Швейцарии, запрещающую Берну поставлять оружие на Украину. Также в мае на конференции по швейцарскому нейтралитету Бек призвала Германию и Испанию поставлять швейцарское оружие на Украину без разрешения Берна, поскольку в таком случае Швейцария "ничего не сможет сделать".
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии.
В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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