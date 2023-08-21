https://ria.ru/20230821/shulin-1891310163.html
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин - РИА Новости, 21.08.2023
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:19
2023-08-21T15:19
2023-08-21T15:19
культура
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891352613_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_f8fbb73cc8282661a7f08e829ae8da10.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра. "С прискорбием сообщаем, что вчера вечером ушёл из жизни Алексей Валерьевич Шулин, заслуженный артист РФ, удивительный актёр и замечательный человек", - говорится в сообщении. Алексей Шулин в 1991 году окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Яковлевны Левите, а после 16 лет проработал в Мурманском областном театре драмы, где сыграл более чем в двадцати спектаклях, получил звание заслуженного артиста РФ. В театре "Эрмитаж" он играл 16 лет, где исполнял роли Карло Гольдони в "Карло - честный авантюрист", графа Кента в "Лире короле", Генри Сент-Джона из "Стакана воды" и ещё многие другие роли, полюбившиеся зрителям и отмеченные критиками.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891352613_0:76:960:796_1920x0_80_0_0_183dc666fcfb968022f81f9c82938e7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия
Культура, Культура, Россия
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин умер на 56-м году жизни
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале
театра.
"С прискорбием сообщаем, что вчера вечером ушёл из жизни Алексей Валерьевич Шулин, заслуженный артист РФ, удивительный актёр и замечательный человек", - говорится в сообщении.
Алексей Шулин в 1991 году окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Яковлевны Левите, а после 16 лет проработал в Мурманском областном театре драмы, где сыграл более чем в двадцати спектаклях, получил звание заслуженного артиста РФ. В театре "Эрмитаж" он играл 16 лет, где исполнял роли Карло Гольдони в "Карло - честный авантюрист", графа Кента в "Лире короле", Генри Сент-Джона из "Стакана воды" и ещё многие другие роли, полюбившиеся зрителям и отмеченные критиками.