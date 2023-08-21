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Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин

Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин - РИА Новости, 21.08.2023

Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин

Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:19

2023-08-21T15:19

2023-08-21T15:19

культура

культура

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра. "С прискорбием сообщаем, что вчера вечером ушёл из жизни Алексей Валерьевич Шулин, заслуженный артист РФ, удивительный актёр и замечательный человек", - говорится в сообщении. Алексей Шулин в 1991 году окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Яковлевны Левите, а после 16 лет проработал в Мурманском областном театре драмы, где сыграл более чем в двадцати спектаклях, получил звание заслуженного артиста РФ. В театре "Эрмитаж" он играл 16 лет, где исполнял роли Карло Гольдони в "Карло - честный авантюрист", графа Кента в "Лире короле", Генри Сент-Джона из "Стакана воды" и ещё многие другие роли, полюбившиеся зрителям и отмеченные критиками.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

культура, россия