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Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин - РИА Новости, 21.08.2023
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Культура
 
15:19 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/shulin-1891310163.html
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин - РИА Новости, 21.08.2023
Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:19
2023-08-21T15:19
культура
культура
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра. "С прискорбием сообщаем, что вчера вечером ушёл из жизни Алексей Валерьевич Шулин, заслуженный артист РФ, удивительный актёр и замечательный человек", - говорится в сообщении. Алексей Шулин в 1991 году окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Яковлевны Левите, а после 16 лет проработал в Мурманском областном театре драмы, где сыграл более чем в двадцати спектаклях, получил звание заслуженного артиста РФ. В театре "Эрмитаж" он играл 16 лет, где исполнял роли Карло Гольдони в "Карло - честный авантюрист", графа Кента в "Лире короле", Генри Сент-Джона из "Стакана воды" и ещё многие другие роли, полюбившиеся зрителям и отмеченные критиками.
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Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин

Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин умер на 56-м году жизни

© Фото : сайт Московского театра "Эрмитж"/Dmitry KhovanskiyКадр из сериала "Блудный сын" с Алексеем Шулиным
Кадр из сериала Блудный сын с Алексеем Шулиным - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : сайт Московского театра "Эрмитж"/Dmitry Khovanskiy
Кадр из сериала "Блудный сын" с Алексеем Шулиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Заслуженный артист России Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра.
"С прискорбием сообщаем, что вчера вечером ушёл из жизни Алексей Валерьевич Шулин, заслуженный артист РФ, удивительный актёр и замечательный человек", - говорится в сообщении.
Алексей Шулин в 1991 году окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Яковлевны Левите, а после 16 лет проработал в Мурманском областном театре драмы, где сыграл более чем в двадцати спектаклях, получил звание заслуженного артиста РФ. В театре "Эрмитаж" он играл 16 лет, где исполнял роли Карло Гольдони в "Карло - честный авантюрист", графа Кента в "Лире короле", Генри Сент-Джона из "Стакана воды" и ещё многие другие роли, полюбившиеся зрителям и отмеченные критиками.
 
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