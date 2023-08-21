https://ria.ru/20230821/shkoly-1891327911.html

Окна в белгородских школах укрепляют мешками с песком

Окна в белгородских школах укрепляют мешками с песком - РИА Новости, 21.08.2023

Окна в белгородских школах укрепляют мешками с песком

Перед началом учебного года в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности, такие как защита окон мешками с песком и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:21

2023-08-21T16:21

2023-08-21T16:36

общество

белгород

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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Перед началом учебного года в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности, такие как защита окон мешками с песком и бронированная пленка на стекла, рассказал РИА Новости и.о. директора школы МАОУ "ЦО №1" Евгений Бабкин. По решению оперштаба к очному и смешанному формату допускаются не все образовательные учреждения, а только те, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. Для этого в каждой школе, детском саду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, по навыкам оказания первой помощи у педагогов, а также общей антитеррористической безопасности. Одной из мер безопасности является установка бронированной пленки на окна и укрепление цокольных или подвальных окон мешками с песком. Мэр города Валентин Девидов указывал, что для обеспечения безопасности учащихся было установлено ограничение на одномоментное пребывание учеников в школе. Количество детей будет определяться вместимостью укрытия или безопасной зоны. Также в школах учебный процесс будет организован в 2-3 потока, а время уроков будет сокращено на 5-10 минут. По словам мэра, администрация города Белгорода выделила дополнительные средства на приобретение песка и аптечек для школ. Кроме того, родители имеют возможность оказать трудовую помощь школе по собственному желанию, помогая, например, с переноской мешков или мебели. "В школе определены две безопасные зоны — это цокольный этаж и зона столовой, где может поместиться около 700 детей единовременно. Для дополнительной безопасности окон мы применили рекомендации, заключающиеся в укреплении оконных проемов мешками с песком. Мы также укрепили эти проемы дополнительно досками, чтобы снять нагрузку со стекла. Дополнительно все окна будут проклеены бронированной пленкой с внутренней стороны, эти работы начнутся на днях", - рассказал Бабкин. Он добавил, что каждый класс имеет закрепленное место в укрытии, а в школе проведена навигация и подготовлен комплект инструкций и инфографики для сотрудников. Еженедельно проводятся тренировки, а все педагоги прошли обучение. Также в школе работает сертифицированный сотрудник по оказанию первой медицинской помощи, который проводит дополнительные занятия. Школа является крупнейшей в области, она имеет два здания и рассчитана на 1500 детей. По словам Бабкина, в школу привезли уже семь грузовиков с песком. Каждый из них перевозил от 8 до 10 тонн песка, однако чтобы укрепить все окна, понадобится около 12 машин. "Это программа для всех школ, все школы обязаны принять меры безопасности. Дополнительно у нас есть тревожная кнопка, рамки-металлоискатели, система контроля доступа, установлены дополнительные видеокамеры, которые напрямую выходят на пост Росгвардии", - добавил директор. По его словам, специальная комиссия осмотрела места укрытий и дала рекомендации, где нужно усилить меры безопасности. Школа приняла рекомендации и исправила все недочеты.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891124961.html

https://ria.ru/20230818/obstrel-1890761701.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)