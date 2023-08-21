https://ria.ru/20230821/servis-1891185573.html

BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ

BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023

BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ

Автоконцерты Audi и BMW ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут "Известия". РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T05:11

2023-08-21T05:11

2023-08-21T07:40

россия

александр холодов

bmw ag

audi a8

bmw x5

bmw 1

авто

общество

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Автоконцерты Audi и BMW ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут "Известия"."Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов", — поясняется в материале. Дилерский центр BMW "БорисХоф" подтвердил изданию, что немецкая компания действительно отключила проданные в России авто от своего программного обеспечения. Один из менеджеров добавил, что из-за ограничений невозможно сделать дубликат ключей, также могут возникнуть проблемы с диагностикой и обновлением.Член Общественной палаты Александр Холодов напомнил, что покупатель автомобиля приобретает не только транспортное средство, но и сервисы для его использования. Поэтому, пояснил он, ограничение доступа к ПО — обман покупателя.Также один из источников издания, заявил что немецкий концерн Audi ограничил россиянам доступ к сервисам еще два месяца назад.Ранее СМИ писали, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

https://ria.ru/20230623/bmw-1880064806.html

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