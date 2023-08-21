Рейтинг@Mail.ru
BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 21.08.2023 (обновлено: 07:40 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/servis-1891185573.html
BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ
BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ
Автоконцерты Audi и BMW ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут "Известия". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:11
2023-08-21T07:40
россия
александр холодов
bmw ag
audi a8
bmw x5
bmw 1
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_e2858af814a7de9fb32b830dc7c6b3f1.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Автоконцерты Audi и BMW ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут "Известия"."Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов", — поясняется в материале. Дилерский центр BMW "БорисХоф" подтвердил изданию, что немецкая компания действительно отключила проданные в России авто от своего программного обеспечения. Один из менеджеров добавил, что из-за ограничений невозможно сделать дубликат ключей, также могут возникнуть проблемы с диагностикой и обновлением.Член Общественной палаты Александр Холодов напомнил, что покупатель автомобиля приобретает не только транспортное средство, но и сервисы для его использования. Поэтому, пояснил он, ограничение доступа к ПО — обман покупателя.Также один из источников издания, заявил что немецкий концерн Audi ограничил россиянам доступ к сервисам еще два месяца назад.Ранее СМИ писали, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.
https://ria.ru/20230623/bmw-1880064806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_267:0:1014:560_1920x0_80_0_0_0a1dd4fbf982d689dba8f0c6f785e57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр холодов, bmw ag, audi a8, bmw x5, bmw 1, авто, общество
Россия, Александр Холодов, BMW AG, Audi A8, BMW X5, BMW 1, Авто, Общество
BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России, пишут СМИ

"Известия": BMW и Audi вслед за Mercedes ограничили доступ РФ к ПО

© Фото : BMW AG 2020Новый логотип компании BMW
Новый логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : BMW AG 2020
Новый логотип компании BMW . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Автоконцерты Audi и BMW ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут "Известия".
«
"Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов", — поясняется в материале.
Дилерский центр BMW "БорисХоф" подтвердил изданию, что немецкая компания действительно отключила проданные в России авто от своего программного обеспечения. Один из менеджеров добавил, что из-за ограничений невозможно сделать дубликат ключей, также могут возникнуть проблемы с диагностикой и обновлением.
Член Общественной палаты Александр Холодов напомнил, что покупатель автомобиля приобретает не только транспортное средство, но и сервисы для его использования. Поэтому, пояснил он, ограничение доступа к ПО — обман покупателя.
Также один из источников издания, заявил что немецкий концерн Audi ограничил россиянам доступ к сервисам еще два месяца назад.
Ранее СМИ писали, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем
23 июня, 17:44
 
РоссияАлександр ХолодовBMW AGAudi A8BMW X5BMW 1АвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала