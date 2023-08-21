https://ria.ru/20230821/sberezheniya-1891209634.html
Россияне рассказали о своих сбережениях
Россияне рассказали о своих сбережениях - РИА Новости, 21.08.2023
Россияне рассказали о своих сбережениях
Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:18
2023-08-21T10:18
2023-08-21T10:18
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах - 6%, в евро - 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов. Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия
Россияне рассказали о своих сбережениях
ВЦИОМ: 68 процентов россиян хранят свои сбережения в рублях
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах - 6%, в евро - 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов.
Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.