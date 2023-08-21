https://ria.ru/20230821/sberezheniya-1891209634.html

Россияне рассказали о своих сбережениях

Россияне рассказали о своих сбережениях - РИА Новости, 21.08.2023

Россияне рассказали о своих сбережениях

Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:18

2023-08-21T10:18

2023-08-21T10:18

общество

вциом

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148039/72/1480397249_0:0:4557:2563_1920x0_80_0_0_f2599ca98aa57d019add41887c901b81.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах - 6%, в евро - 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов. Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вциом, россия