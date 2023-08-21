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В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка
В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка - РИА Новости, 21.08.2023
В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка
Рецидивист с 13-летним сыном избили и ранили ножом подростка в Саранске, сообщает МВД по Мордовии в понедельник. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:08
2023-08-21T12:08
2023-08-21T12:08
происшествия
саранск
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Рецидивист с 13-летним сыном избили и ранили ножом подростка в Саранске, сообщает МВД по Мордовии в понедельник. Инцидент произошел в воскресенье: в больницу попал 14-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом носа и резаной раной голени. "Ножевое ранение пострадавшему нанес 13-летний знакомый, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство, а побои причинил его 47-летний отец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью", - говорится в релизе. Как выяснилось, подростки, учащиеся одной школы, долгое время враждуют. "Тринадцатилетний мальчик пришел во двор дома, где находился 14-летний знакомый с друзьями. При этом с собой у него был нож. В ходе словесного конфликта подросток нанес потерпевшему ножевое ранение голени. В это время к ним подбежал отец нападавшего, который несколько раз ударил школьника по лицу", - подчеркивается в релизе. Как уточняет пресс-служба ведомства, сейчас мужчина находится в специальном помещении для содержания задержанных за мелкое хулиганство. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, по итогам будет принято процессуальное решение. Потерпевший подросток, по данным МВД, воспитывается в благополучной семье, на учете не состоит.
https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891202330.html
саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саранск, республика мордовия
Происшествия, Саранск, Республика Мордовия
В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка
В Саранске отец-рецидивист и его 13-летний сын избили и ранили ножом подростка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости.
Рецидивист с 13-летним сыном избили и ранили ножом подростка в Саранске, сообщает
МВД по Мордовии в понедельник.
Инцидент произошел в воскресенье: в больницу попал 14-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом носа и резаной раной голени.
"Ножевое ранение пострадавшему нанес 13-летний знакомый, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство, а побои причинил его 47-летний отец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью", - говорится в релизе.
Как выяснилось, подростки, учащиеся одной школы, долгое время враждуют. "Тринадцатилетний мальчик пришел во двор дома, где находился 14-летний знакомый с друзьями. При этом с собой у него был нож. В ходе словесного конфликта подросток нанес потерпевшему ножевое ранение голени. В это время к ним подбежал отец нападавшего, который несколько раз ударил школьника по лицу", - подчеркивается в релизе.
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Как уточняет пресс-служба ведомства, сейчас мужчина находится в специальном помещении для содержания задержанных за мелкое хулиганство. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, по итогам будет принято процессуальное решение.
Потерпевший подросток, по данным МВД, воспитывается в благополучной семье, на учете не состоит.