https://ria.ru/20230821/saransk-1891242600.html

В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка

В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка - РИА Новости, 21.08.2023

В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка

Рецидивист с 13-летним сыном избили и ранили ножом подростка в Саранске, сообщает МВД по Мордовии в понедельник. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:08

2023-08-21T12:08

2023-08-21T12:08

происшествия

саранск

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Рецидивист с 13-летним сыном избили и ранили ножом подростка в Саранске, сообщает МВД по Мордовии в понедельник. Инцидент произошел в воскресенье: в больницу попал 14-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом носа и резаной раной голени. "Ножевое ранение пострадавшему нанес 13-летний знакомый, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство, а побои причинил его 47-летний отец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью", - говорится в релизе. Как выяснилось, подростки, учащиеся одной школы, долгое время враждуют. "Тринадцатилетний мальчик пришел во двор дома, где находился 14-летний знакомый с друзьями. При этом с собой у него был нож. В ходе словесного конфликта подросток нанес потерпевшему ножевое ранение голени. В это время к ним подбежал отец нападавшего, который несколько раз ударил школьника по лицу", - подчеркивается в релизе. Как уточняет пресс-служба ведомства, сейчас мужчина находится в специальном помещении для содержания задержанных за мелкое хулиганство. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, по итогам будет принято процессуальное решение. Потерпевший подросток, по данным МВД, воспитывается в благополучной семье, на учете не состоит.

https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891202330.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саранск, республика мордовия