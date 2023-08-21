https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html

В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции

В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции - РИА Новости, 21.08.2023

В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции

Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она научилась их обходить, пожаловался член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:45

2023-08-21T17:45

2023-08-21T17:45

цены на нефть

россия

украина

киев

владимир путин

верховная рада украины

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она научилась их обходить, пожаловался член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко. "Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию. Путин… сказал, что эти санкции наложили бы так или иначе. Поэтому Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить, это не секрет", - публикует комментарий депутата Батенко Telegram-канал телеканала "Рада". По словам депутата, это касается нефти и нефтепродуктов, поскольку страны, наложившие санкции, "могут получать нефтепродукты из стран третьего мира, а по факту это нефть российского происхождения". "Это касается микрочипов, теневого транзита, где России помогают страны СНГ. Это разнообразные схемы импорта бытовой техники, микрочипы, которые РФ использует для ракет, дронов" - отметил Батенко. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230821/ates-1891195974.html

https://ria.ru/20230821/shveytsariya-1891327112.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, украина, киев, владимир путин, верховная рада украины, снг