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В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции - РИА Новости, 21.08.2023
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17:45 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891347234.html
В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции
В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции - РИА Новости, 21.08.2023
В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции
Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она научилась их обходить, пожаловался член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:45
2023-08-21T17:45
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она научилась их обходить, пожаловался член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко. "Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию. Путин… сказал, что эти санкции наложили бы так или иначе. Поэтому Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить, это не секрет", - публикует комментарий депутата Батенко Telegram-канал телеканала "Рада". По словам депутата, это касается нефти и нефтепродуктов, поскольку страны, наложившие санкции, "могут получать нефтепродукты из стран третьего мира, а по факту это нефть российского происхождения". "Это касается микрочипов, теневого транзита, где России помогают страны СНГ. Это разнообразные схемы импорта бытовой техники, микрочипы, которые РФ использует для ракет, дронов" - отметил Батенко. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230821/ates-1891195974.html
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цены на нефть, россия, украина, киев, владимир путин, верховная рада украины, снг
Цены на нефть, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, СНГ
В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции

Верховная Рада: Россия долго готовилась к санкциям и научилась их обходить

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она научилась их обходить, пожаловался член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко.
«
"Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию. Путин… сказал, что эти санкции наложили бы так или иначе. Поэтому Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить, это не секрет", - публикует комментарий депутата Батенко Telegram-канал телеканала "Рада".
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По словам депутата, это касается нефти и нефтепродуктов, поскольку страны, наложившие санкции, "могут получать нефтепродукты из стран третьего мира, а по факту это нефть российского происхождения".
«
"Это касается микрочипов, теневого транзита, где России помогают страны СНГ. Это разнообразные схемы импорта бытовой техники, микрочипы, которые РФ использует для ракет, дронов" - отметил Батенко.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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