https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891187180.html

Посол России в АТЭС указал на антирыночный характер мер Запада

Посол России в АТЭС указал на антирыночный характер мер Запада - РИА Новости, 21.08.2023

Посол России в АТЭС указал на антирыночный характер мер Запада

Россию беспокоит применение странами Запада антирыночных мер против нее, включая политику потолка цен на нефть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T06:06

2023-08-21T06:06

2023-08-21T06:49

цены на нефть

россия

нато

евросоюз

северный поток

в мире

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СИЭТЛ (США), 21 авг - РИА Новости. Россию беспокоит применение странами Запада антирыночных мер против нее, включая политику потолка цен на нефть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев."Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность", - сказал он.Как указал Бердыев, подобные действия заодно с "недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой развитых стран" сыграли ключевую роль в дестабилизации глобальных энергорынков, привели к перераспределению глобальных энергопотоков и спровоцировали чрезмерную волатильность цен, создав серьезные риски для энергобезопасности."Впрочем, вопреки мантрам о приверженности рыночным механизмам западники прибегают к неправомерным рестрикциям не первый раз – достаточно вспомнить примеры Ирана, Венесуэлы, Сирии", - отметил он."Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода "Северный поток", произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html

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цены на нефть, россия, нато, евросоюз, северный поток, в мире