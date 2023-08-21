https://ria.ru/20230821/samokat-1891247331.html

В Тюмени арестовали самокатчика за пьяную езду

В Тюмени арестовали самокатчика за пьяную езду - РИА Новости, 21.08.2023

В Тюмени арестовали самокатчика за пьяную езду

Жителя Тюмени арестовали на десять суток за управление электросамокатом в нетрезвом виде, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:28

2023-08-21T12:28

2023-08-21T12:28

происшествия

тюмень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg

ТЮМЕНЬ, 21 авг – РИА Новости. Жителя Тюмени арестовали на десять суток за управление электросамокатом в нетрезвом виде, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчину остановили сотрудники дорожно-постовой службы Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения ночью 25 июля, при проверке на состояние опьянения экспресс-анализ показал 0,88 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол, который передали в суд. "За управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения мировой судья Центрального судебного района Тюмени на десять суток административно арестовал Сергея З. Ночью 25 июля текущего года он без водительского удостоверения пьяным управлял электросамокатом "KUGOO M4", – следует из сообщения. С марта в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения для скоростных электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Для управления ими, как и мопедами, мотоциклами, нужны права категории "М", "А", ГИБДД вправе направлять нарушителей на медосвидетельствование, пояснили решение об аресте в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень