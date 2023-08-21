https://ria.ru/20230821/roskosmos-1891348475.html

Аварийная комиссия по "Луне-25" начала работу, заявил глава "Роскосмоса"

Аварийная комиссия по "Луне-25" начала работу, заявил глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 21.08.2023

Аварийная комиссия по "Луне-25" начала работу, заявил глава "Роскосмоса"

Аварийная комиссия по Луне-25 уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя, в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:48

2023-08-21T17:48

2023-08-21T17:48

наука

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

луна-25

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аварийная комиссия по Луне-25 уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя, в ближайшее время она получит результаты, которые "Роскосмос" учтет при планировании следующих миссий, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24". "Все этапы полета тщательно задокументированы, основную причину я вам сказал - это нештатная работа корректирующего двигателя. А вот что привело к этому, придется детально разобраться, и я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии. Она уже назначена, начала работу. Я думаю, что в самое ближайшее время мы получим необходимые результаты, безусловно, учтем это при реализации следующих миссий", - сообщил Борисов.

https://ria.ru/20230820/kosmos-1891116391.html

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роскосмос, юрий борисов (роскосмос), луна-25, космос - риа наука