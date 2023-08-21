https://ria.ru/20230821/roskachestvo-1891185449.html
Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты
Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты - РИА Новости, 21.08.2023
Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты
Роскачество проверит продающиеся в России овощи и грибы на пестициды и нитраты, результаты планируется представить во второй половине сентября, рассказали РИА... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:09
2023-08-21T05:09
2023-08-21T05:09
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскачество проверит продающиеся в России овощи и грибы на пестициды и нитраты, результаты планируется представить во второй половине сентября, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество проведет исследование помидоров, огурцов и других овощных культур на нитраты и расширенный перечень пестицидов (750). Кроме того, специалисты проверят шампиньоны. Огласить результаты планируется во второй половине сентября 2023 года", - заявили там. Также отмечается, что, согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 29% россиян считают, что больше всего пестицидов и нитратов содержится в помидорах, а 28% считают, что в картофеле. Примерно каждый четвертый думает, что таких веществ много в грибах, а каждый пятый - что в огурцах. Меньше всего подозрений у потребителей вызывают морковь и кабачки, а также сельдерей. В конце прошлого года специалисты организации совместно с компанией Online Market Intelligence (OMI) выяснили, что 24% россиян недовольны качеством свежих овощей. Ранее Роскачество уже проверяло томаты популярных торговых марок по 99 параметрам. Тогда оказалось, что образцы соответствовали требованиям, однако в перечне также было 72 пестицида, наличие которых не регламентируется стандартами безопасности, и некоторые из этих веществ были выявлены в томатах нескольких торговых марок.
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РИА Новости
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россия, роскачество, общество
Россия, Роскачество, Общество
Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты
Роскачество до конца сентября проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскачество проверит продающиеся в России овощи и грибы на пестициды и нитраты, результаты планируется представить во второй половине сентября, рассказали РИА Новости в организации.
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"Роскачество проведет исследование помидоров, огурцов и других овощных культур на нитраты и расширенный перечень пестицидов (750). Кроме того, специалисты проверят шампиньоны. Огласить результаты планируется во второй половине сентября 2023 года", - заявили там.
Также отмечается, что, согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 29% россиян считают, что больше всего пестицидов и нитратов содержится в помидорах, а 28% считают, что в картофеле. Примерно каждый четвертый думает, что таких веществ много в грибах, а каждый пятый - что в огурцах. Меньше всего подозрений у потребителей вызывают морковь и кабачки, а также сельдерей.
В конце прошлого года специалисты организации совместно с компанией Online Market Intelligence (OMI) выяснили, что 24% россиян недовольны качеством свежих овощей.
Ранее Роскачество уже проверяло томаты популярных торговых марок по 99 параметрам. Тогда оказалось, что образцы соответствовали требованиям, однако в перечне также было 72 пестицида, наличие которых не регламентируется стандартами безопасности, и некоторые из этих веществ были выявлены в томатах нескольких торговых марок.
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