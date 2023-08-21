https://ria.ru/20230821/ris-1891333935.html

Сбор риса в России начнется с сентября, прогноз урожайности хороший

Сбор риса в России начнется с сентября, прогноз урожайности хороший - РИА Новости, 21.08.2023

Сбор риса в России начнется с сентября, прогноз урожайности хороший

Начало уборки риса в РФ планируется в первой или второй декаде сентября, прогноз урожайности благоприятный - при условии стабильной агрометеорологической... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:57

2023-08-21T16:57

2023-08-21T16:57

экономика

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начало уборки риса в РФ планируется в первой или второй декаде сентября, прогноз урожайности благоприятный - при условии стабильной агрометеорологической обстановки в предстоящий период, говорится в материалах НП "Южный рисовый союз" (есть у РИА Новости). Смотр культуры земледелия на рисовой оросительной системе Краснодарского края проводился с 8 по 11 августа министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в нем также участвовали подведомственные учреждения и сама ассоциация. Рабочая группа посетила 27 рисосеющих предприятий. "Прогноз урожайности риса при сохранении стабильной агрометеорологической обстановки в период налива зерна и уборки – благоприятный. Начало уборки в текущем году планируется на первую-вторую декаду сентября", - говорится в материалах. Валовый сбор риса в РФ в 2022 году снизился сразу на 14,2%, до 923,1 тысячи тонн - отрицательный вклад внесла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей Краснодарского края. Урожайность риса в РФ в 2022 году составила 54,4 центнера с гектара (минус 5,9% по сравнению с прошлым годом), в том числе в Краснодарском крае - 63,5 центнера с гектара (минус 1,3%). В 2023 году площадь посевов риса в Краснодарском крае составила 110,14 тысячи гектаров, посевная кампания была проведена с 18 апреля по 5 июня - то есть в оптимальные сроки в большинстве хозяйств. Распространение вредителей было незначительным. Водообеспеченность посевов риса на момент проведения смотра была достаточной, говорится в материалах; при этом, в связи со складывающейся гидрологической обстановкой прекращение подачи воды планируется с 15 сентября. В результате проведенного смотра культуры земледелия на рисовой оросительной системе Краснодарского края отмечено, что в последние годы рисотоваропроизводители сталкиваются с комплексом неблагоприятных факторов, таких, как недостаток водных ресурсов, высокая засоренность посевов однолетними злаковыми - ежовники, сорно-полевые краснозерные формы риса - и осоковыми сорняками. Но при этом поражение пирикуляриозом (грибковое заболевание риса) не носило постоянный характер: в 2023 году его развитие не превышало порога экономической вредоносности. Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко ранее оценивал валовый сбор риса в 2023 году в РФ на уровне 1,06 миллиона тонн, связывая больший результат (14,8% к 2022 году) с ростом посевов и погодными условиями.

https://ria.ru/20230729/ris-1887035729.html

https://ria.ru/20230720/ris-1885345630.html

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экономика, краснодарский край, россия