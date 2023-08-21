https://ria.ru/20230821/rezultaty-1891348746.html

Россия получит новые результаты, форсируя лунные миссии, считает Борисов

Россия получит новые результаты, форсируя лунные миссии, считает Борисов - РИА Новости, 21.08.2023

Россия получит новые результаты, форсируя лунные миссии, считает Борисов

Форсируя миссии автоматических межпланетных станций "Луна-26" и "Луна-27", РФ получит результаты, которых не достигла "Луна-25", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:49

2023-08-21T17:49

2023-08-21T17:55

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Форсируя миссии автоматических межпланетных станций "Луна-26" и "Луна-27", РФ получит результаты, которых не достигла "Луна-25", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире "России-24". "Считаю, что форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27" мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, из-за аварии не получили при реализации миссии "Луны-25", - сказал Борисов. Он отмети, что авария "Луны-25" произошла, так как двигатель не отключился штатно и проработал 127 секунд вместо 84. Станция прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Пуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" состоялся 11 августа с космодрома Восточный. Ракета вывела АМС на суборбитальную траекторию, разгонный блок "Фрегат" придал ускорение для выхода на траекторию полета к Луне, затем отделился. На следующий день была выполнена первая коррекция траектории, 13 августа - вторая, 16 августа станция вышла на круговую полярную орбиту Луны, став ее искусственным спутником. Далее АМС должна была снизиться на предпосадочную орбиту с высотой в нижней точке 18 километров и 21 августа примерно в полдень прилуниться, используя двигатели большой и малой тяги. К торможению приступили 19 августа в 14 часов 10 минут, но на борту станции произошла нештатная ситуация.

https://ria.ru/20230821/roskosmos-1891348475.html

https://ria.ru/20230821/luna-1891347597.html

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космос - риа наука, россия, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос