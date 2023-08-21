https://ria.ru/20230821/reysy-1891225441.html

В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов

В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов - РИА Новости, 21.08.2023

В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов

Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:15

2023-08-21T11:15

2023-08-21T11:15

жуковский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.27 мск, во "Внуково" задержаны 29 рейсов; в "Домодедово" задержаны 20 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 45 рейсов задержаны. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно.

https://ria.ru/20230821/kazan-1891195034.html

жуковский

москва

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жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, происшествия