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В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов - РИА Новости, 21.08.2023
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11:15 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/reysy-1891225441.html
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов - РИА Новости, 21.08.2023
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов
Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:15
2023-08-21T11:15
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.27 мск, во "Внуково" задержаны 29 рейсов; в "Домодедово" задержаны 20 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 45 рейсов задержаны. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно.
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жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва, Происшествия
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов

"Яндекс. Расписание": в трех московских аэропортах задержали 94 рейса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 9.27 мск, во "Внуково" задержаны 29 рейсов; в "Домодедово" задержаны 20 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 45 рейсов задержаны.
Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Вчера, 08:45
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)МоскваПроисшествия
 
 
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