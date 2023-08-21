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В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов - РИА Новости, 21.08.2023
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов
Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:15
2023-08-21T11:15
2023-08-21T11:15
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девяносто четыре рейса задержаны, один отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.27 мск, во "Внуково" задержаны 29 рейсов; в "Домодедово" задержаны 20 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 45 рейсов задержаны. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно.
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жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва, Происшествия
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 90 рейсов
"Яндекс. Расписание": в трех московских аэропортах задержали 94 рейса