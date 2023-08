https://ria.ru/20230821/rets-1891292314.html

Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн

Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн - РИА Новости, 21.08.2023

Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн

Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:37

2023-08-21T14:37

2023-08-21T14:37

экономика

казахстан

россия

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представили 20 российских компаний, потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За 3 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 200 встреч с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Среди них дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций. Потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Отечественные экспортеры представили детскую мебель, настольные игры, высокотехнологичные и классические конструкторы, деревянные игрушки, наборы для творчества, обувь из натуральной кожи, праздничную детскую одежду, теплые комбинезоны и куртки для зимних активностей, вязаные, трикотажные шапочки и многое другое.Посетители экспозиции Made in Russia смогли познакомиться с последними трендами детской моды, увидеть новые коллекции детской одежды и обуви, провести переговоры с российскими участниками и разместить заказы на следующий сезон.В рамках выставки также состоялся ряд деловых событий для участников экспозиции Made in Russia: семинар "Эффективные решения в состоянии неопределенности", дефиле "Kids Fashion Show", бизнес-встреча "Без галстуков. Знакомство представителей крупного бизнеса стран СНГ", мастер-класс "Тренды детской моды от ведущих мировых агентств" и бизнес-сессия "Преимущества работы с лицензией для производителей". Украшением выставки стал "VII Международный Фестиваль "Мама+Детство 23".Экспозиция организована Российским экспортным центром. Оператор - АО "Экспоцентр".

https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)