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Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн - РИА Новости, 21.08.2023
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14:37 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/rets-1891292314.html
Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн
Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн - РИА Новости, 21.08.2023
Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн
Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:37
2023-08-21T14:37
экономика
казахстан
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представили 20 российских компаний, потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За 3 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 200 встреч с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Среди них дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций. Потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Отечественные экспортеры представили детскую мебель, настольные игры, высокотехнологичные и классические конструкторы, деревянные игрушки, наборы для творчества, обувь из натуральной кожи, праздничную детскую одежду, теплые комбинезоны и куртки для зимних активностей, вязаные, трикотажные шапочки и многое другое.Посетители экспозиции Made in Russia смогли познакомиться с последними трендами детской моды, увидеть новые коллекции детской одежды и обуви, провести переговоры с российскими участниками и разместить заказы на следующий сезон.В рамках выставки также состоялся ряд деловых событий для участников экспозиции Made in Russia: семинар "Эффективные решения в состоянии неопределенности", дефиле "Kids Fashion Show", бизнес-встреча "Без галстуков. Знакомство представителей крупного бизнеса стран СНГ", мастер-класс "Тренды детской моды от ведущих мировых агентств" и бизнес-сессия "Преимущества работы с лицензией для производителей". Украшением выставки стал "VII Международный Фестиваль "Мама+Детство 23".Экспозиция организована Российским экспортным центром. Оператор - АО "Экспоцентр".
https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html
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экономика, казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Казахстан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представили 20 российских компаний, потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За 3 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 200 встреч с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Среди них дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций. Потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
РЭЦ увеличивает экспортный потенциал Вологодской области
18 августа, 14:44
Отечественные экспортеры представили детскую мебель, настольные игры, высокотехнологичные и классические конструкторы, деревянные игрушки, наборы для творчества, обувь из натуральной кожи, праздничную детскую одежду, теплые комбинезоны и куртки для зимних активностей, вязаные, трикотажные шапочки и многое другое.
Посетители экспозиции Made in Russia смогли познакомиться с последними трендами детской моды, увидеть новые коллекции детской одежды и обуви, провести переговоры с российскими участниками и разместить заказы на следующий сезон.
В рамках выставки также состоялся ряд деловых событий для участников экспозиции Made in Russia: семинар "Эффективные решения в состоянии неопределенности", дефиле "Kids Fashion Show", бизнес-встреча "Без галстуков. Знакомство представителей крупного бизнеса стран СНГ", мастер-класс "Тренды детской моды от ведущих мировых агентств" и бизнес-сессия "Преимущества работы с лицензией для производителей". Украшением выставки стал "VII Международный Фестиваль "Мама+Детство 23".
Экспозиция организована Российским экспортным центром. Оператор - АО "Экспоцентр".
 
ЭкономикаКазахстанРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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