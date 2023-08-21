https://ria.ru/20230821/rets-1891292314.html
Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн
Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн - РИА Новости, 21.08.2023
Потенциал переговоров на выставке "Детство. Детская мода" превысил $12 млн
Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:37
2023-08-21T14:37
2023-08-21T14:37
экономика
казахстан
россия
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представили 20 российских компаний, потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За 3 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 200 встреч с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Среди них дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций. Потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Отечественные экспортеры представили детскую мебель, настольные игры, высокотехнологичные и классические конструкторы, деревянные игрушки, наборы для творчества, обувь из натуральной кожи, праздничную детскую одежду, теплые комбинезоны и куртки для зимних активностей, вязаные, трикотажные шапочки и многое другое.Посетители экспозиции Made in Russia смогли познакомиться с последними трендами детской моды, увидеть новые коллекции детской одежды и обуви, провести переговоры с российскими участниками и разместить заказы на следующий сезон.В рамках выставки также состоялся ряд деловых событий для участников экспозиции Made in Russia: семинар "Эффективные решения в состоянии неопределенности", дефиле "Kids Fashion Show", бизнес-встреча "Без галстуков. Знакомство представителей крупного бизнеса стран СНГ", мастер-класс "Тренды детской моды от ведущих мировых агентств" и бизнес-сессия "Преимущества работы с лицензией для производителей". Украшением выставки стал "VII Международный Фестиваль "Мама+Детство 23".Экспозиция организована Российским экспортным центром. Оператор - АО "Экспоцентр".
https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad8ae5a6a038d0a60a7ab03acd32ff05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Казахстан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международная специализированная выставка "Детство. Детская мода 2023" прошла с 17 по 19 августа в Алматы (Казахстан), на национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представили 20 российских компаний, потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За 3 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 200 встреч с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана
и Киргизии
. Среди них дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций. Потенциал деловых переговоров превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
РЭЦ увеличивает экспортный потенциал Вологодской области
Отечественные экспортеры представили детскую мебель, настольные игры, высокотехнологичные и классические конструкторы, деревянные игрушки, наборы для творчества, обувь из натуральной кожи, праздничную детскую одежду, теплые комбинезоны и куртки для зимних активностей, вязаные, трикотажные шапочки и многое другое.
Посетители экспозиции Made in Russia смогли познакомиться с последними трендами детской моды, увидеть новые коллекции детской одежды и обуви, провести переговоры с российскими участниками и разместить заказы на следующий сезон.
В рамках выставки также состоялся ряд деловых событий для участников экспозиции Made in Russia: семинар "Эффективные решения в состоянии неопределенности", дефиле "Kids Fashion Show", бизнес-встреча "Без галстуков. Знакомство представителей крупного бизнеса стран СНГ
", мастер-класс "Тренды детской моды от ведущих мировых агентств" и бизнес-сессия "Преимущества работы с лицензией для производителей". Украшением выставки стал "VII Международный Фестиваль "Мама+Детство 23".
Экспозиция организована Российским экспортным центром. Оператор - АО "Экспоцентр".