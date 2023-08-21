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Крупная река Сочи высыхает из-за продолжительной жары - РИА Новости, 21.08.2023
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14:33 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/reka-1891290358.html
Крупная река Сочи высыхает из-за продолжительной жары
Крупная река Сочи высыхает из-за продолжительной жары - РИА Новости, 21.08.2023
Крупная река Сочи высыхает из-за продолжительной жары
Крупная река Сочи, которая берет свое начало на склоне горы Большая Чура и впадает в Черное море у морского порта и пляжа "Ривьера", начала высыхать, ее русло... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:33
2023-08-21T14:33
сочи
красная поляна
черное море
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СОЧИ, 21 авг - РИА Новости. Крупная река Сочи, которая берет свое начало на склоне горы Большая Чура и впадает в Черное море у морского порта и пляжа "Ривьера", начала высыхать, ее русло особенно сильно обнажилось вдоль улиц Пластунская, Конституции и Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. Штормовые предупреждения, объявленные местными властями из-за жары в начале августа, давно не действуют, однако высокие температуры воздуха в Сочи сохраняются. По наблюдениям корреспондента агентства, температура воздуха в городе на протяжении последних двух недель держится на уровне выше 30 градусов. Ученый секретарь Сочинского географического общества Мария Ренева объяснила РИА Новости, почему русло крупной реки обнажилось, а воды стало меньше. "Наши реки в основном пересыхают из-за отсутствия дождей и высоких температур воздуха, так как испаряемость воды с поверхности увеличивается. Река Сочи пока не высохла вся, у нее есть ещё подрусловый сток. И потом, необходимо помнить, что на реке Сочи находится водозабор и водой из нее питается центр города. А так как население летом значительно прибавилось, то потребление воды значительно выросло, плюс утечки от прорыва водопроводов. Засуха, поэтому воды всё меньше. Русло реки обнажилось. Если дождей не будет, то может совсем пересохнуть", - пояснила Ренева. На вопрос корреспондента агентства, почему река Сочи, обычно бурлящая в некоторых местах, теперь медленно течет в обратном направлении, Ренева ответила, что это связано со стоячей водой, которую гонит ветром против течения. При этом специалист отметила, что именно сейчас удобно вести расчистку русла реки, поскольку воды в ней мало. Такие работы проводят в реке Сочи близ торгового центра "МореМолл". Река Сочи - одна из крупных рек одноименного курорта наряду с реками Мзымта и Шахе. Ее протяженность составляет 45 километров. Она протекает с горы Большая Чура в районе Красной Поляны и впадает в Черное море в центральном районе города.
https://ria.ru/20230821/turtsiya-1891239750.html
https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960807.html
сочи
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сочи, красная поляна, черное море
Сочи, Красная Поляна, Черное море
Крупная река Сочи высыхает из-за продолжительной жары

Крупная река Сочи высыхает из-за продолжительной жары на курорте

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 21 авг - РИА Новости. Крупная река Сочи, которая берет свое начало на склоне горы Большая Чура и впадает в Черное море у морского порта и пляжа "Ривьера", начала высыхать, ее русло особенно сильно обнажилось вдоль улиц Пластунская, Конституции и Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
Штормовые предупреждения, объявленные местными властями из-за жары в начале августа, давно не действуют, однако высокие температуры воздуха в Сочи сохраняются. По наблюдениям корреспондента агентства, температура воздуха в городе на протяжении последних двух недель держится на уровне выше 30 градусов.
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Ученый секретарь Сочинского географического общества Мария Ренева объяснила РИА Новости, почему русло крупной реки обнажилось, а воды стало меньше.
«
"Наши реки в основном пересыхают из-за отсутствия дождей и высоких температур воздуха, так как испаряемость воды с поверхности увеличивается. Река Сочи пока не высохла вся, у нее есть ещё подрусловый сток. И потом, необходимо помнить, что на реке Сочи находится водозабор и водой из нее питается центр города. А так как население летом значительно прибавилось, то потребление воды значительно выросло, плюс утечки от прорыва водопроводов. Засуха, поэтому воды всё меньше. Русло реки обнажилось. Если дождей не будет, то может совсем пересохнуть", - пояснила Ренева.
На вопрос корреспондента агентства, почему река Сочи, обычно бурлящая в некоторых местах, теперь медленно течет в обратном направлении, Ренева ответила, что это связано со стоячей водой, которую гонит ветром против течения. При этом специалист отметила, что именно сейчас удобно вести расчистку русла реки, поскольку воды в ней мало. Такие работы проводят в реке Сочи близ торгового центра "МореМолл".
Река Сочи - одна из крупных рек одноименного курорта наряду с реками Мзымта и Шахе. Ее протяженность составляет 45 километров. Она протекает с горы Большая Чура в районе Красной Поляны и впадает в Черное море в центральном районе города.
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